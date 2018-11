Lewati 4 Fase Ajaib Ini, Kalian Akan Sukses Menjadi Pasangan Yang Langgeng

POS-KUPANG.COM - Lewati 4 fase yang ajaib ini, dijamin kamu dan pasangan akan sukses menjadi pasangan yang langgeng dan bahagia.

Hubungan yang bermakna tak hanya didasari oleh saling suka. Namun juga membutuhkan antusiasme, usaha dan kerjasama agar benar-benar bermakna. Meskipun setiap hubungan tak pernah sama, namun ada beberapa fase yang bisa kamu lihat di setiap pasangan.

Fase-fase ini adalah fondasi untuk membangun hubungan yang solid dan langgeng. Apa saja kira-kira fase dimaksud? Simak ya!

Baca: Mau Pernikahanmu Langgeng dan Bahagia, Jangan Biarkan Cintamu Menua, Lakukan Cara Sederhana Ini

Baca: Penjelasan Gading Marten Soal Perceraiannya dengan Gisella Sangat Mengharukan

1. Fase awal pacaran, ketika dunia hanya milik berdua.

Kencan pertama, gandengan tangan pertama, ingin selalu bersama. Romansa, semangat dan kebahagiaan yang meluap.

Kamu bangun tidur dengan senyum di bibir ketika memikirkannya dan pergi tidur dengan pikiran sedang apa ia di sana.

Ilustrasi pacaran (NET)

You are both on your best behavior: a true gentleman and a lady.

Tak ada kekurangan, perkelahian atau perdebatan. Ini adalah fase saa cinta benar-benar buta.

2. Fase bangun tidur, ketika perlahan kenyataan mulai menyelinap.

Ketidakcocokan yang pertama kalinya, kebosanan yang pertama kalinya dan nasihat dari teman untuk yang pertama kalinya.