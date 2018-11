Kemesraan Jung So Min & Seo In Guk Behind The Scene Drama Korea 'The Smile Has Left Your Eyes'

Kemesraan Jung So Min & Seo In Guk di belakang layar drama Korea 'The Smile Has Left Your Eyes'

POS-KUPANG.COM - Jung So Min dan Seo In Guk dipertemukan dalam drama Korea 'The Smile Has Left Your Eyes'.

Kedua pemain ini memiliki chemistry yang luar biasa baik saat berakting maupun saat di belakang layar drama Korea 'The Smile Has Left Your Eyes'.

Drama Korea 'The Smile Has Left Your Eyes' menceritakan tentang Kim Moo Young yang diperankan oleh Seo In Guk yang bekerja di pabrik mikro dan memiliki masa lalu yang misterius. Sementara Yoo Jin Kang yang diperankan oleh Jung So Min terlibat dalam percintaan dengannya.

Sementara Kakak Yoo Jin Kang, Yoo Jin Kook yang diperankan oleh Park Sung Woong merupakan seorang detektif yang sedang menyelidiki Kim Moo Young. Yoo Jin Kook sedang menangani sebuah kasus pembunuhan seorang mahasiswi yang tak bisa terpecahkan.

Drama ini merupakan drama remake drama Jepang berjudul 'Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi' yang pernah tayang di 2002.

Dilansir dari Soompi, baru-baru ini tvN merilis foto-foto kedekatan Jung So Min dan Seo In Guk.

Keduanya terlihat lengket dan selalu berpose saat kamera mengarah kepada keduanya. Seo In Guk selalu tersenyum kepada kamera sementara Jung So Min iseng membuat teling kelinci di belakang kepala Seo In Guk menggunakan jari-jarinya.

Jung So Min juga terlihat menggoda Seo In Guk saat syuting. Sepertinya Seo In Guk sudah cukup terbiasa dengan kejenakaannya dan terlihat menerima dengan senang hati.

behind the scene drama korea 'The Smile Has Left Your Eyes' (tvN)

Seorang staf produksi mengatakan, "Seo In Guk dna Jung So Min memiliki chemistry yang sangat hebat. Keduanya bekerja sama sangat baik bahkan saat saling menatap mata satu sama lain. ketulusan mereka terus bertambah setiap harinya, dan mari kita lihat kemana arah romantisme keduanya akan menuju,".

Drama 'The Smile Has Left Your Eyes' tayang setiap Rabu-Kamis, malam waktu setempat. (pos-kupang.com/eflin rote)