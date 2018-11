Intip Keseruan So Ji Sub & Jung In Sun di Belakang Layar Drama Korea 'Terius Behind Me'

di belakang layar drama Korea 'Terius Behind Me' So Ji Sub & Jung In Sun

POS-KUPANG.COM - Drama Korea MBC yang tayang Rabu-Kamis 'Terius Behind Me' merilis foto-foto keseruan behind the scene saat syuting.

Foto-foto tersebut menunjukkan jika para pemain yaitu So Ji Sub dan Jung In Sun sangat menikmati kebersamaan syuting mereka dengan bersenang-senang.

Dilansir dari Soompi, So Ji Sub dan Jung In Sun dikatakan tidak pernah kehilangan senyuman mereka selama syuting, sekalipun cuaca di lokasi syuting semakin dingin. Keduanya terus berbicara tentang karakter dan cara terbaik keduanya mengekspresikan hubungannya satu sama lain. Dan tentu saja chemistry mereka yang memikat para penonton.

Drama 'Terius Behind Me' menceritakan tentang kisah Kim Bon yang diperankan So Ji Sub, seorang mantan agen rahasia dan ibu tunggal Go Ae Rin yang diperankan oleh Jung In Sun. Keduanya terlibat "operasi rahasia" bersama dua rekan Kim Bon dari BIN.

Drama ini memberikan banyak cinta dan intrik. Drama ini juga berhasil mempertahankan posisi teratas sebagai drama Rabu-Kamis yang paling banyak ditonton.

Behind The Scene Drama Korea 'Terius Behind Me' (Soompi)

Keseruan mereka di balik layar menunjukan jika keduanya mampu membangun chemistry selama syuting bersama. Keduanya terlihat sangat berbeda dari biasanya. So Ji Sub terlihat mengenakan pakaian warna-warni yang biasanya dikenakan seorang wanita tua di pedesaan.

So Ji Sub juga terlihat memegang sekerangjang jeruk keprok dan visor lengkap di kepalanya. Entah bagaimana ia masih tetap terlihat keren dan imut secara bersamaan.

Sementara Jung In Sun berubah menjadi seorang siswa SMA yang memiliki senyum yang cerah dan membuat dirinya terlihat lebih muda dari biasanya.

Drama 'Terius Behind Me' tayang setiap Rabu-Kamis di MBC. (pos-kupang.com/eflin rote)