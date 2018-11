JTBC Rilis Poster Drama Korea Terbaru 'Clean With Passion For Now', Intip Pose Manis Kedua Pemain

Drama Korea Clean With Passion For Now

POS-KUPANG.COM - Salah satu drama Korea yang segera tayang bulan November ini adalah 'Clean With Passion for Now'.

Drama Korea ini dibintangi oleh Yoon Kyun Sang dan Kim Yoo Jung. Keduanya menjadi pasangan yang paling manis untuk drama mereka yang akan segera tayang.

Seperti yang terlihat pada poster resmi drama Korea 'Clean With Passion for Now' yang telah dirilis. Dilansir dari Soompi, JTBC baru-baru ini merilis poster resmi drama 'Clean With Passion for Now'.

Dalam poster tersebut, Yoon Kyun Sang dan Kim Yoo Jung dilukiskan sebagai pasangan yang menggemaskan. Yoon Kyun Sang terlihat mencium pipi Kim Yo Jung yang sedang duduk di atas mesin cuci. Poster tersebut bertambah manis dengan berbagai gelembung-gelembung yang mengambang di sekitar mereka.

Drama Korea 'Clean with Passion for Now' (JTBC)

Judul dari poster tersebut kurang lebih memiliki arti, "Kuman yang menarik menemukan lelaki bebas kuman yang terobsesi pada kebersihan,".

Drama romantis ini bercerita tentang Jang Sun-Gyeol yang diperankan oleh Yoon Kyun Sang, CEO dari perusahaan pembersih yang mengidap mysophobia (takut kumat) dan Gil Oh Sol yang diperankan oleh Kim Yoo Jung yang memiliki kepribadian hangat, pencari kerja yang menghargai hidupnya. Keduanya bertemu dan dengan bantual Gil Oh Sol, Jang Sun Gyeol menghadapi mysophobia yang ia idap dan juga jatuh cinta pada Gil Oh Sol.

Drama ini merupakan drama yang didasarkan pada webtoon populer dengan judul yang sama. Drama ini akan tayang pada 26 November 2018 dan akan menjadi drama yang tayang setiap Senin-Selasa.

Siapa yang sudah penasaran pengen nonton drama ini? (pos-kupang.com/eflin rote)