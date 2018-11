4 Karakter Perempuan Kuat yang Digambarkan dalam Drama Korea Terbaru, Siapa Saja?

POS-KUPANG.COM - Bagi para penggemar drama Korea, menyaksikan artis favorit mereka tampil dengan akting memukau tentu saja merupakan hal yang membanggakan.

Tidak hanya para aktor dengan wajah tampan yang bisa membuat para penggemar perempuan menjadi histeris, namun ada beberapa karakter perempuan yang digambarkan secara kuat dalam sebuah drama Korea.

Akting para aktris ini dirasa mampu menggambarkan karakter perempuan yang mandiri yang menolak segala macam bentuk pelecehan baik secara verbal maupun fisik dalam sebuah adegan dalam drama Korea.

Dilansir dari Soompi, Sports Hankook baru-baru ini menyusun daftar karakter perempuan yang kuat yang muncul dalam drama paruh kedua di tahun 2018 ini. Siapa saja? Yuk kepoin!

1. Seo Hyun Jin (The Beauty Inside)

Seo Hyun Jin 'The Beauty Inside' (JTBC)

Dalam drama 'The Beauty Inside' yang merupakan drama remake dengan judul yang sama, Seo Hyun Jin memerankan seorang aktris top yang mengalami perubahan aneh setiap bulan selama satu minggu. Meski memiliki kemampuan yang aneh, ia tetap menunjukkan kepercayaan diri sebagai seorang artis. Ia bahkan secara terang-terangan berbicara dan menentang pelecehan seksual dalam industri hiburan khususnya di Korea.

Dalam sebuah adegan yang memperlihatkan seorang CEO secara tidak sengaja menyentuh bagian belakang seorang siswa SMA dan berkata, "Itu karena kamu sudah seperti putriku," Seo Hyun kemudian mendekati pria itu dan berkata, "Kamu tahu, bahkan seorang ayah kandung akan sangat berhati-hati saat menyentuh anak perempuannya. Saya tidak tahu kenapa ayah orang lain tampaknya berpikir jika mereka punya hak untuk menyentuh sesukanya,".

Adegan lainnya adalah saat mereka berkumpul di perusahaan dan sekelompok pria yang mencoba memaksa salah satu aktris juniornya. Dia kemudian mengatakan kepada juniornya, "Jika kamu menerima perlakuan semacam ini sekarang, itu sama saja akan membuat juniormu merasa lebih buruk. Pikirkan tentang apa yang harus dialami gadis-gadis lain ketika kamu menyerah dan tetap tersenyum,".

Seo Hyun Jin telah memainkan banyak karakter wanita yang kompleks seperti dalam drama 'Another Oh Hae Young', drama medis bertajuk 'Romantic Doctor Kim' hingga 'Degree of Love'.

2. Go Ara (Miss Hammurabi)