Meliana: Tanam Padi Pola Jarwo Lebih Bagus Hasilnya

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS KUPANG.COM, BETUN----Meliana L Dinik, seorang petani sawah di Desa Umanenlawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka mengaku, hasil panen padi sawah yang ditanam menggunakan pola jajar legowo (jarwo) lebih bagus dibandingkan pola tanam biasa.

Ia sudah merasakan hasil panen padi setelah menerapkan pola tanam padi jajar legowo.

Dia sudah menerapkan pola tanam jajar legowo sejak tahun 2009. Katanya, hasil penen padi yang ditanam dengan pola lama jauh lebih kecil ketimbangan hasil panen dengan pola tanam jajar legowo.

Sebelum menerapkan pola jarwo, hasil pane padi hanya empat ton per hektare. Setelah menerapkan pola tanam jajar legowo, hasil panennya meningkat menjadi enam sampai tujuh ton per hektare.



"Kalau tanam pakai pola lama hasilnya 4 ton. Tapi setelah tanam dengan pola jarwo hasilnya 6-7 ton per hektare," kata Meliana saat ditemui di Betun, Kamis (1/11/2018).

Meliana mengatakan, ia menerapkan pola tanam padi jajar legowo sejak tahun 2009 di sawahnya seluas dua hektare. Saat Kabupaten Malaka dibentuk, pemerintah membuat program prioritas di bidang pertanian dengan menerapkan teknologi pertanian modern, baik petani lahan basah maupun petani lahan kering.

Meliana sangat mendukung penggunaan teknologi pertanian demi meningkatkan produksi dan produktivitas hasil panen. Sebab, ia sendiri sudah merasakan hasilnya sehingga ia tetap menerapkan teknologi pertanian.

Selain pola tanam, hal lain yang dapat meningkatkan produksi adalah benih, pemupukan dan perawatan padi sawah yang sesuai anjuran.

Meliana adalah sala satu pemenang lomba petani sawah di Kecamatan Malaka Tengah. Ia mendapatkan hadiah uang tunai Rp 1 juta dan sertifikat. Meliana dinilai sebagai petani sawah yang memiliki kemampuan individu dalam menerapkan teknologi pertanian dan juga mampu menjadi penyuluh swadaya di tingkat masyarakat. (*).