Paduan Suara Prodi Sendratasik Unwira Kupang Menarik Perhatian Peserta Seminar Internasional

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana.

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Paduan Suara (PS) Program Studi (Prodi) Sendratasik Universitas Widya Mandira (Unwira) menarik perhatian para peserta seminar Internasional Unwira Kupang di Neo Hotel By Aston Kota Kupang, Sabtu (20/10/2018)

Mereka menyanyikan dua lagu dengan judul "Beta jatuh hati dengan Unwira" dan "Manu Basalira" dipandu oleh seorang dirigen yang begitu bersemangat.

Kedua lagu tersebut dibawakan dengan penuh semangat dan membuat peserta kegiatan tampak terdiam dan menikmati alunan musik dan suara para mahasiswa yang merdu.

Tidak sedikit peserta yang mengabadikan momentum tersebut dengan kamera ponselnya.

Paduan Suara (PS) Program Studi (Prodi) Sendratasik Universitas Widya Mandira (Unwira) saat menyanyikan lagu dalam seminar Internasional Unwira Kupang di Neo Hotel By Aston Kota Kupang, Sabtu (20/10/2018) (POS-KUPANG.COM/Gecio Viana)

Sebelum itu, kegiatan yang bertema On The Power of Proximity Between East and West Timor Bridging The Social, Political, Economic, and Cultural Gaps dibuka dengan tarian likurai oleh para penari dari Prodi Sendratasik Unwira Kupang.

Kegiatan itu dibuka dengan ditekannya sirine oleh Kepala Kesbangpol NTT, Sisilia Sona, Rektor Unwira Kupang, Pater Dr. Philipus Tulle, SVD, Prof. Johannes Widodo dari University of Singapore dan Prof. Karel Steenbrink dari Universitas Utrech, Belanda.

Nampak para peserta antusias mengikuti kegiatan tersebut. Para peserta terdiri dari civitas akademika Unwira Kupang, para dosen dan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Kupang.

Sementara itu, sebelumnya dalam konferensi pers yang diadakan oleh pihak Unwira Kupang di ruang konferensi pers rektorat Unwira Kupang, Marianus Kleden, M.Si, Ketua panitia seminar internasional Kepada awak media menguraikan keadaan objektif negara Timor Leste baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya pada saat masih menjadi daerah jajahan Portugal, integrasi dengan NKRI hingga ke jadi negara berdaulat saat ini.

Ia juga memaparkan keadaan NTT yang terdiri dari berbagai pulau yang terjajah oleh bangsa kolonial dan hubungan gereja Katolik yang terjalin antara negara Timor Leste dan gereja katolik yang ada di NTT.