Daebak! Drama Korea 'Terius Behind Me' Puncaki Rating Pemirsa untuk Drama Rabu-Kamis

Drama Korea Terius Behind Me puncaki rating penayangan untuk drama Rabu-Kamis

POS-KUPANG.COM - Drama Korea 'Terius Behind Me' menjadi drama yang memiliki rating paling tinggi dalam peringkat pemirsa untuk drama Rabu-Kamis.

Dilansir dari Soompi, menurut Nielsen Korea, siaran 18 Oktober drama Korea 'Terius Behind Me' mencapai 7,9 persen dalam peringkat pemirsa untuk episode 15 dan 9,5 persen untuk episode 16. Siaran sebelumnya yaitu pada 17 Oktober mencapai 7,1 persen dan 9,5 persen untuk episode 13 dan 14. Angka tersebut lebih tinggi dari semua drama yang ditayangkan selama slot waktu yang sama.

Di wilayah metropolitan, drama Korea yang dibintangi So Ji Sub mencetak 8,8 persen untuk episode 15 dan 10,7 persen untuk episode 16. Drama ini merekam peringkat pemirsa tertinggi dengan presentase sebesar 10,7 persen dengan momen tertingginya hingga 11,8 persen!

Selama siaran 18 Oktober, Go Ae Rin yang diperankan oleh Jung In Sun menjadi agen rahasia sementara Jin Yong Tae yang diperankan oleh Son Ho Ju melarikan diri dan bersembunyi. Di akhir episode, penonton dibuat terkejut ketika Kim Bon yang diperankan oleh So Ji Sub melompat ke sungai setelah dikejar oleh National Intelligence Service atau NIS.

Drama Korea 'Terius Behind Me' (Soompi)

Sementara drama 'Heart Surgeons' yang tayang di hari yang sama yaknni Rabu-Kamis mencetak 7,2 persen dan 8,8 persen dan menempati posisi kedua. Drama yang tayang di KBS 'The Ghost Detective' mencapai 1,8 persen dan 2 persen.

Sementara drama 'The Smile Has Left Your Eyes' memperoleh 2,8 persen untuk penayangannya.

Wah, selamat yah untuk drama 'Terius Behind Me' (pos-kupang.com/eflin rote)