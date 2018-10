Segera Tayang, Drama Korea 'Encounter' Rilis Foto Teaser Karakter Park Bo Gum

POS-KUPANG.COM - Salah satu drama Korea yang akan segera tayang 'Encounter' merilis foto pertama dari pemerannya, Park Bo Gum.

Dilansir dari Soompi, Park Bo Gum memainkan peran sebagai pemuda biasa dan polos yang berhasil menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dalam hidupnya.

Park Bo Gum sangat mencintai sastra, karena semua foto yang dirilis menunjukkan karakternya sedang membaca buku. Ia terlihat mengenakan kemeja kasual dan celana panjang, mendengarkan musik dan membaca dengan senyum kecil di wajahnya. Ia terlihat menjiwai karakter dalam drama Korea 'Encounter' ini.

Seorang staf produksi drama ini menyatakan, "Dari syuting pertama, Park Bo Gum berhasil masuk ke karakter Kim Jin Hyuk. Senyum polosnya dan sikap alamiahnya membuat para staf terkesan. Silakan menantikan hasil di layar,".

Foto teaser drama Korea 'Encounter' (Soompi)

Sementara itu, drama "Encounter" sendiri rencananya akan mengudara pada bulan November mendatang di tvN. Drama ini akan menggantikan slot tayang "The Smile Has Left Your Eyes" yang saat ini sedang tayang di layar kaca.

Sebelumnya pada Selasa 16 Oktober 2018 lalu, pihak produksi merilis foto-foto teaser perdana penampilan Song Hye Kyo dalam serial drama "Encounter".

Dalam drama "Encounter", Song Hye Kyo memerankan karakter bernama Cha Soo Hyun. Ia adalah putri dari seorang politikus ternama sekaligus mantan istri seorang konglomerat yang kaya raya.

Selama ini Cha Soo Hyun hidup bergelimang harta dan selalu menjadi sorotan publik serta media. Hal itu pun membuat Cha Soo Hyun harus selalu menjaga sikap dan semakin tidak memiliki kebebasan dalam hidupnya.

Foto teaser drama Korea 'Encounter' (Soompi) (Soompi)

Pada foto-foto teaser yang dirilis oleh pihak produksi, Song Hye Kyo menampilkan pesona elegan sebagai Cha Soo Hyun. Istri aktor tampan Song Joong Ki itu terlihat cantik dengan potongan rambut pendek.

Meski terlihat sangat elegan, tapi Song Hye Kyo juga berhasil menampilkan aura melankolis sosok Cha Soo Hyun yang selama ini hidup bak burung dalam sangkar. (pos-kupang.com/eflin rote)