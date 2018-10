Tayang Rabu-Kamis, Drama Korea Terius Behind Me & Heart Surgeons Bersaing Rebut Rating Tertinggi

POS-KUPANG.COM - Drama Korea yang tayang Rabu-Kamis bersaing ketat merebut rating paling tinggi pada penayangannya Rabu malam (17/10/2018).

Dilansir dari Soompi, dua drama Korea 'Terius Behind Me' dan 'Heart Surgeons' bersaing ketat merebut posisi teratas untuk rating pemirsa.

Nielsen Korea pun merilis peringkat pemirsa yang direkam untuk drama Korea yang tayang pada Rabu malam (17/10/2018).

Dan drama 'Terius Behind Me' yang tayang di MBC mendapatkan peringkat nasional 7,1 persen pada babak pertama dan 9,5 di babak kedua! Peringkat tersebut bahkan lebih tinggi di wilayah metropolitan yakni 7,7 dan 9,8 persen.

Momen tertinggi dalam episode ini mencapai 11,2 persen, dan drama ini juga mendapat 3,5 dan 4,8 persen dalam target demografi anak usia 20-49 tahun.

2 Drama Korea ini Pertahankan Posisi Teratas di Rating Penayangannya, Wajib Tonton!

Chemistry D.O EXO & Nam Ji Hyun bersama Para Pemain Drama Korea 100 Days My Prince

Inilah 3 Alasan Sosok Jang Hyuk di Drama Korea Bad Papa Mampu Membuat Penonton Tersentuh

Intip Yuk! 10 OST Drama Korea Populer Ini Paling Sering Dicari, Favoritmu Ada?

Peringkat untuk "Terius Behind Me" sebenarnya tidak berubah secara signifikan dari minggu lalu, tercatat penurunan 0,3 persen di paruh pertama dan kenaikan 0,7 persen di paruh kedua. Namun saingannya, drama 'Heart Surgeons' yang tayang di SBS, turun 1,7 dan 1,4 persen dari peringkat minggu lalu dan tercatat 5,7 persen pada semester pertama dan 6,9 persen di paruh kedua.

Sementara drama "The Ghost Detective" yang tayang di KBS berada di posisi ketiga di antara drama jaringan siaran publik dengan 2,3 persen di kedua bagian, 0,3 dan 0,1 persen meningkat dari minggu lalu.

Drama tvN "The Smile Has Left Your Eyes" mencatat peringkat nasional sebesar 3,4 dan peringkat wilayah metropolitan sebesar 4,1 persen.

Selamat untuk drama 'Terius Behind Me'. (pos-kupang.com/eflin rote)