Waroenk Gelar Program Take Me Out Untuk Pelanggan

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM. Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Resto dan kafe yang sudah menjadi pusat destinasi kuliner favorit di Kota Kupang, Waroenk dan Waroenk Podjok memberikan apresiasi kepada pelanggannya dengan memberikan hadiah-hadiah menarik.

"Mulai Selasa (16/10/2018), dengan menggandeng Telkomsel, kami meluncurkan program `Take Me Out'. Kegiatan bagi-bagi hadiah ini untuk mengapresiasi penikmat kuliner, khususnya di Kota Kupang yang sudah menjadikan Waroenk sebagai tempat makan dan minum favorit mereka," jelas Marketing Communication and Public Relation Waroenk Podjok, Yunita Kitu dalam rilisnya, Senin (15/10/2018).

Baca: Begini Jadinya Saat Wali Kota Gerebek Cewek SMA Tak Pakai Baju di Apartemen

Baca: Inilah Alasan Dibalik Air Mata Pasha Ungu Yang Jatuh Saat Katakan Ingin Mundur Sebagai Wawali Palu

Yunita menambahkan, peran pelanggan terhadap perkembangan Waroenk sangat besar. Untuk itulah, bersama Telkomsel, yang sudah bekerja sama manajemen sejak awal pembukaan Waroenk di Jalan WJ Lalamentik, Oebufu, Kupang, membuat program Take Me Out tersebut.

"Dalam program Take Me Out, pelanggan berhak mendapatkan hadiah langsung berbagai suvenir maupun merchandise menarik, di antaranya pulsa Telkomsel, boneka, tas, mug dan stoples cantik, dan masih banyak hadiah lainnya," katanya

Baca: Lakalantas di Jalan Timor Raya! Dua Pejalan Kaki Nyaris Tewas

Yunita menguraikan, pelanggan cukup bertransaksi makan maupun minum senilai Rp 100 ribu, kemudian menukarkan 50 Telkomsel Poin mereka dengan cara ketik waroenk (untuk Waroenk Oebufu) dan warpok (untuk Waroenk Podjok) dan kirim SMS ke 777.

Setelah ada notifikasi masuk (berhasil) dari Telkomsel, mereka dapat mencabut hadiah langsung yang berisi berbagai hadiah tadi dalam bowl.

"Tetapi tidak hanya itu, sebab pelanggan masih berkesempatan memperoleh hadiah utama satu unit smartphone yang bakal diundi setiap akhir periode (tiga bulanan). Caranya, struk pelanggan ditulis nama, nomor handphone, dan nomor identitas diri (KTP/SIM), lalu dimasukkan dalam kotak undian yang tersedia di Waroenk, baik Waroenk Oebufu maupun Waroenk Podjok di Transmart," paparnya.

Yunita berharap, melalui program Take Me Out pihaknya dapat lebih menggenjot penjualan yang selama ini sudah bagus.

"Program apresiasi bagi-bagi hadiah seperti ini memang selalu kami gelar untuk lebih mendekatkan pelanggan agar lebih loyal lagi. Sewaktu gelaran Piala Dunia Rusia 2018 lalu, juga dengan menggandeng Telkomsel, kami bagi-bagi hadiah serupa. Animo pelanggan sangat baik, dan tetap menginginkan kegiatan lebih rutin dilaksanakan," katanya. (*)