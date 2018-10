POS-KUPANG.COM - Bikin Army bangga, 7 Member BTS muncul di sampul majalah Time, fotonya malah unik, cetak sejarah lagi.

Para ARMY (fans) boyband BTS, sepertinya kembali berbangga.

Setelah sukses mencatat berbagai prestasi di dunia musik, kini BTS kembali membuat bangga para penggemar setianya.

Sebelumnya, BTS telah sukses menyita perhatian penikmat musik Internasional dengan memenangkan penghargaan American Music Awards of 2018 dalam kategori Social Artist.

Bukan hanya di dunia musik, grup yang bernama lain Bangtan Boys itu juga sempat menginspirasi penggemarnya saat berpidato di sidang umum PBB pada (24/9/2018).

Kini boyband yang beranggotakan V, Jungkook, Jimin, Suga, Jin, RM, dan J-Hope itu kembali mencetak sejarah.

Dilansir dari Soompi, pada (10/10/2018) waktu setempat, majalah Time mengunggah foto pelantun lagu Fake Love itu saat menjadi model cover majalah mereka di akun instagram.

Ketujuh member BTS terlihat menggunakan pakaian rapi dengan setelan jas.

Uniknya, konsep foto ini dibuat seolah-olah BTS sedang menengok ke arah bawah.

Terlihat semua member berpose santai dan terlihat menawan.

Sebelum BTS, One Direction dan the Beatles menjadi deretan penyanyi lain yang pernah menjadi sampul cover majalah Time.

BTS dalam cover majalah TIME (Time.com)

Uniknya, BTS tercatat sebagai boyband Korea Selatan pertama yang berhasil menghiasi halaman depan majalah tersebut.

Bukan sekadar menjadi model, di dalamnya juga terdapat hasil wawancara yang berjudul "How BTS is Taking Over the World" yang memperlihatkan bagaimana grup ini bekerja keras hingga bisa menjadi sensasi di berbagai negara di dunia.

Sampai saat ini BTS atau Bangtan Boys memang tercatat sebagai boyband Korea Selatan yang sukses melebarkan karirnya secara global.

Belum lama ini mereka sukses menggelar tur LOVE YOURSELF di Amerika Serikat dan menggemparkan penggemar yang memenuhi stadion Citi Field Stadium di New York. (*)