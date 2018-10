10 Drama Korea Paling Banyak Dibicarakan Bulan ini, Ada Favorit Kamu?

POS-KUPANG.COM - Bulan Oktober menjadi salah satu bulan yang banyak dihiasi dengan drama Korea baru.

Tentu saja hal ini disambut baik para penikmat drama Korea. Drama baru tentu saja membuat tontonan pemirsa menjadi fresh.

Berbagai genre mulai dari asmara, komedi, kejahatan, hingga fantasi membuat drama Korea yang tayang di bulan ini sangat bervariasi untuk ditonton!

Dilansir dari Soompi, The Good Data Corporation merilis peringkat drama yang paling ramai dibicarakan dan tentu saja para artis pemeran drama tersebut.

Riset didasarkan pada analisis reaksi pada 30 drama melalui artikel berita, posting blog, komunitas online, media sosial, dan tampilan klip video!

Kira-kira drama apa saja yah yang menjadi drama paling buzzworthy (paling banyak dibicarakan)?

Drama produksi JTBC 'The Beauty Inside', 'Where Stars Land' & 'Ms Ma, Nemesis' produksi SBS, 'The Smile Has Left Your Eyes' & 'Room No.9' produksi tvN dan 'Bad Papa' produksi MBC yang baru tayang seminggu terakhir masuk dalam 10 besar lho!

Drama Korea The Beauty Inside (filmbagusbaru.com)

Drama Korea Where Stars Land (Layar.id)

Untuk tiga drama paling buzzworthy adalah drama 'The Beauty Inside', '100 Days My Prince', dan 'Where Stars Land'. Tiga drama ini ditayangkan setiap Senin dan Selasa. Ini menjadi kali pertama dalam beberapa bulan drama Senin- Selasa menduduki peringkat teratas setelah drama 'Miss Hammurabi' 17 minggu lalu!

Nah, inilah daftar 10 drama yang paling buzzworthy. Cek this out!

1. JTBC “The Beauty Inside” (13.22 percent)