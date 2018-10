7 Drama Korea ini Ternyata Hasil Adaptasi dari Webtoon Lho, Nomor 4 Baru Saja Tamat!

Drama Korea My ID is Gangnam Beauty

POS-KUPANG.COM - Fans drama Korea pasti tahu dong kalau beberapa drama yang kalian tonton itu merupakan hasil adaptasi webtoon?

Sebelumnya sudah ada banyak drama Korea yang dibuat berdasarkan webtoon.

Beberapa di anataranya seperti Misaeng (2014), Save Me (2017), dan Cheese in the Trap (2016). Tanggapan penonton drama Korea hasil adaptasi webtoon juga beragam.

Ada yang puas namun ada juga yang kecewa karena tidak sesuai harapan.

Meski begitu, banyak penikmat webtoon yang meminta agar webtoon favoritnya diangkat ke layar drama.

Karena banyaknya permintaan, tahun ini ada banyak drama yang dibuat dari webtoon.

Dilansir dari kpopmap, inilah 7 drama Korea hasil adaptasi webtoon.

1. Your House Helper

Drama Korea Your House Helper (Pinterest)

Your House Helper adalah sebuah webtoon dan drama yang mengisahkan tentang seorang asisten rumah tangga pria yang membantu sejumlah wanita dengan berbagai permasalahan.

Drama ini diperankan oleh Bona WJSN dan Ha Seok Jin.