Ini 4 Alasan Kamu Harus Nonton Drama Korea The Smile Has Left Your Eyes, Nomor 3 Bikin Melting

Ini 4 Alasan Kamu Harus Nonton Drama Korea The Smile Has Left Your Eyes, Nomor 3 Bikin Kamu Ketagihan

POS-KUPANG.COM - Ini 4 Alasan Kamu Harus Nonton Drama Korea The Smile Has Left Your Eyes, Nomor 3 Bikin Kamu Ketagihan.

Kisahkan seorang terduga pembunuh keji yang lindungi seorang wanita, drama korea (drakor)The Smile Has Left Your Eyes akhirnya tayang perdana pada Rabu (3/10/2018).

Episode perdana drama korea The Smile Has Left Your Eyes tentang seorang terduga pembunuh keji yang lindungi seorang wanita ini meraih rating yang cukup tinggi menurut Nielsen Korea.

Sebelum tayang perdana drama korea ini, aktor dan staf drama The Smile Has Left Your Eyes yang menceritakan tentang terduga pembunuh keji yang lindungi seorang wanita ini menggelar jumpa pers.

Penggemar Drama Korea, Intip 10 Drakor Yang Bakal Tayang Bulan Oktober 2018

Drama Korea My Only One Telah Tayang, Inilah 3 Alasan Kenapa Kalian Wajib Nonton Drakor ini!

10 Drakor alias Drama Korea Tentang Percintaan di SMA dan Kampus Terbaik, Asli Bikin Baper

Acara tersebut diadakan pada Jumat (28/9/2018) dan dihadiri oleh sejumlah aktor drama korea seperti Seo In Guk, Jung So Min, dan Park Sung Woong.

Melansir dari soompi, episode perdana drama korea The Smile Has Left Your Eyes meraih rating rata-rata sebesar 4 persen dan puncaknya pada 5,1 persen.

Selain itu, drama korea ini juga berhasil menempati posisi pertama sebagai drama favorit penonton usia 20 sampai 49 tahun.

Drama Korea The Smile Has Left Your Eyes merupakan melodrama bergenre misteri.

The Smile Has Left Your Eyes merupakan drama Rabu Kamis yang tayang di tvN.

Sampai pada 4 Oktober 2018, drama ini telah menayangkan episode keduanya.