Presenter Cantik Aline Adita Ungkap Rahasia Buat Suami Betah di Rumah

POS-KUPANG.COM-- Setelah 10 tahun resmi bercerai dengan Aditya Tambunan, presenter cantik

kini telah resmi melepas status janda.

Aline dipersunting oleh seorang pengusaha kapal laut asal Papua Nugini, James Midgley.

Pernikahan ini dilaksanakan di Bali dengan konsep outdoor pinggir pantai dan suasana intim nan romantis..

Aline mengungkapkan, bahwa kekasihnya itu melamar dirinya setelah 3,5 tahun berpacaran.

Aline pun menyebutkan, sifat sang suami yang amat pekerja keras yang membuatnya jatuh hati pada pria keturunan Australia tersebut.

"Orangnya workaholic banget sama kayak saya. Terus kalau lagi liburan adventures banget sama kayak saya, benar, cocok dan dibesarkan dari keluarga yang baik," ujar Aline.

Everyday I love you more and more..... . Bersyukur banget dapat pasangan yang punya positive attitude. Selama 4 tahun bersama, jarang sekali mendengar James mengeluh. Kalaupun dia lagi kesel paling dibawa bercanda sambil ketawa. James selalu positif. Satu hal lagi ya saya kagumin dari dia adalah sikap optimis, yakin bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Nah sebagai seorang istri, saya paling seneng dengerin dia bercerita tentang hiruk pikuk di pekerjaannya. Meskipun terkadang suka clueless juga, hehehe....(maklum dunia kita berbeda banget) tapi saya pelan-pelan jadi belajar dan lebih paham tentang dunianya. Sebab dalam pernikahan komunikasi itu sangat penting, and I’ll always try to be a good listener. candid shot @__michaeline

Diungkap oleh Aline, ia kerap ditinggalkan sendiri oleh suaminya bekerja dalam waktu yang cukup lama.

Keduanya memang diketahui telah memiliki rumah di Bali dan memilih menjauh dari padatnya Ibu Kota.

Meski sering ditinggal kerja, hal ini tak menghentikan Aline dari hobinya yaitu makan.