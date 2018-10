Drama Korea 'The Smile Has Left Your Eyes' Baru Tayang, 3 Hal ini Wajib Kamu Ketahui

Drama Korea The Smile Has Left Your Eyes

POS-KUPANG.COM - Drama Korea produksi tvN 'The Smile Has Left Your Eyes' bersiap untuk memukau para penonton.

Beberapa waktu lalu, tvN telah merilis premier drama Korea terbaru mereka berjudul 'The Smile Has Left Your Eyes'.

Drama Korea bernuansa romantis misteri ini diklaim memiliki cerita tidak biasa.

Pemirsa akan diajak untuk merasakan ketegangan dan romansa yang belum pernah dicoba drama lain sebelumnya!

Drama Korea The Smile Has Left Your Eyes (Pinterest)

Drama 'The Smile Has Left Your Eyes' adalah sebuah melodrama misteri tentang Kim Moo Young (Seo In Guk) seorang tersangka pembunuhan berbahaya yang dikenal sebagai "monster" dan Yoo Jin Gang (Jung So Min) adalah seorang perempuan yang memiliki masa lalu yang tragis. Sementara Par Sung Woong didaulat menjadi seorang detektif untuk melacak keberadaan seorang pembunuh.

Dilansir dari Soompi, inilah 3 hal yang perlu kalian tahu sebelum menonton drama ini!

Cek this out.

1. Karakter Seo In Guk dan Jung So Min terikat oleh takdir yang mengejutkan

'The Smile Has Left Your Eyes' adalah kisah cinta yang berbahaya antara Seo In Guk dan Jung So Min, yang karakternya terikat oleh takdir yang mengejutkan.

Seo In Guk akan memainkan peran sebagai Kim Moo Young, seorang tersangka pembunuhan yang dikenal sebagai "monster", sementara Jung So Min akan mengambil peran Yoo Jin Gang, seorang wanita yang ingin menjadi tempat yang aman bagi "monster" itu.