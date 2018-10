Behind the Scene Drama Korea 'Terius Behind Me': Keseruan So Ji Sub Bermain dengan Pemain Anak!

Behind the scene drama Korea 'Terius Behind Me'

POS-KUPANG.COM - Drama Korea terbaru produksi MBC 'Terius Behind Me' telah tayang pada 26 September 2018 lalu.

Pemutaran perdana drama Korea 'Terius Behind Me' ini mendapat respon positif dari penonton.

Terbukti, drama Korea ini menduduki peringkat kedua di slot waktunya!

Dilansir dari Soompi, Nielsen Korea mencatat drama Korea ini memperoleh peringkat 6.3 persen, 7,2 persen, 6,1 persen, dan 6,1 persen untuk empat episode.

Drama ini dibintangi oleh So Ji Sub dan Jung In Sun. Drama Korea ini bergenre komedi romantis .

Baru-baru ini, MBC merilis foto-foto dibalik layar atau behind the scene dari lokasi syuting antara So Ji Sub dan aktor anak.

Dalam drama, So Ji Sub memainkan peran sebagai mantan agen rahasia bernama Kim Bon. Kim Bon memiliki pembawaan yang tenang dan serius.

So Ji Sub terlihat bercanda dan bermain dengan para pemeran anak. So Ji Sub terlihat memancarkan senyum manisnya.

Kamera juga menangkap foto-foto Jung In Sun yang memerankan Go Ae Rin, seorang ibu rumah tangga yang memiliki peran sebagai ibu dan pekerja.

Behind the scene drama korea 'Terius Behind Me' (Soompi)

Jung In Sun juga terlihat sedang mempersiapkan perannya sebagai Go Ae Rin, beberapa kali ia terlihat memeriksa dialognya sebelum syuting.