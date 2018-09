Recommended! 3 Alasan Kenapa Kamu Harus Tonton Drama Korea Terius Behind Me

POS-KUPANG.COM - Drama korea seri bertajuk Terius Behind Me mulai ditayangkan pekan ini.

Drama korea bertema mata-mata bergenre komedi aksi itu dibintangi So Ji Sub, Jung In Sun, Son Ho Jun, dan Im Se Mi.

Baru-baru ini, para bintang Terius Behind Me berbicara tentang apa saja yang wajib ditunggu dari drama korea baru mereka.

Berikut ada tiga alasan harus menonton Terius Behind Me:

Drama Korea 'Terius Behind Me' (Soompi)

1. So Ji Sub kembali ke layar televisi

Secara khusus, comeback-nya So Ji Sub ke layar televisi dan berperan sebagai mantan agen black ops, Kim Bon, adalah tontonan yang menarik.

Dia diharapkan membawa kualitas dan karismanya ke dalam peran itu.

Ditambah lagi dengan lawan mainnya Jung In Sun yang memainkan karakter ibu "super" bernama Go Ae Rin, lalu ada transformasi Son Ho Jun sebagai penjahat yang menyenangkan, dan kepemimpinan Im Se Mi sebagai agen elit.

Seluruh formula itu semakin meningkatkan antisipasi terhadap drama tersebut.