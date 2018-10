2 Pemeran Drama Korea 'My ID is Gangnam Beauty' Raih Penghargaan di Korea Drama Awards 2018

Cha Eun & Jo Woo Ri dari drama 'My ID is Gangnam Beauty' menerima penghargaan dari Korea Drama Awards 2018

POS-KUPANG.COM - Drama Korea Awards 2018 telah digelar Selasa (2/10/2018) di Gteongnam Culture & Art Centre.

Drama Korea Awards 2018 pun merayakan beberapa pertunjukan dan drama terbaik dalam satu tahun terakhir!

Dilansir dari Soompi, drama Korea produksi KBS 'Marry Me Now' menjadi drama dengan pemenang paling banyak tadi malam.

Empat penghargaan dari empat kategori berhasil diraih drama 'Marry Me Now'. Penghargaan itu adalah Drama Award, Grand Excellence Award untuk aktor Yoo Dong Geun, Best Script Award, dan Best OST Award.

Drama Korea 'Marry Me Now' (Pinterest)

Aktor Kam Woo Sung dari drama 'Should We Kiss First' membawa pulang piala dari kategori Male Top Excellence Awards sementara aktris Wang Bit Na dari drama 'Mysterious Personal Shopper' membawa piala dari kategori Top Excellence Wanita.

Kam Woo Sung (Channel-Korea)

Wang Bit Na (AllKpop)

Idol Kpop Chansung 2PM mendapatkan dua penghargaan yakni Hallyu Star Award dan Male Excellence Awards setelah bermain di drama 'What's Wrong with Secretary Kim'.

Chansung 2PM (pinterest)

Dan satu lagi idol Kpop yang mendapatkan dua penghargaan adalah Cha Eun Woo ASTRO dari drama 'My ID is Gangnam Beauty'. Cha Eun menerima penghargaan dari Hallyu Star Awards dan Best New Actor Award.

Cha Eun Woo ASTRO (Pinterest)

Berikut daftar pemenangnya.

Best New Actor Award: Cha Eun Woo (“My ID Is Gangnam Beauty”)

Best New Actress Award: Seo Eun Soo (“My Golden Life”)