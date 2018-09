Drama Korea 'Heart Surgeons' & 'Terius Behind Me' Bersaing Rebut Rating Tertinggi, Siapa Juara?

Drama Korea Heart Surgeons dan Terius Behind Me

POS-KUPANG.COM - Penggemar drama Korea bersiap untuk dua drakor terbaru persembahan MBC dan SBS.

Drama Korea 'Heart Surgeons' dan 'Terius Behind Me' yang dijadwalkan tayang pada 27 September ini memulai kompetisi baru untuk merebut peringkat drama Rabu-Kamis.

Dilansir dari Soompi, drama Korea 'Heart Surgeons' akhirnya muncul sebagai pemenang dan mengklaim sebagai tempat pertama di slot waktunya!

Kedua drama Korea ini tayang perdana pada waktu yang sama dan menurut Nielsen Korea, 'Heart Surgeons' mencetak rata-rata rating pemirsa sebesar 6.9 persen, 7.5 persen, 6.2 persen, dan 6.5 persen untuk empat bagiannya.

Sementara itu, 'Terius Behind Me' memperoleh peringkat 6.3 persen, 7,2 persen, 6,1 persen, dan 6,1 persen untuk empat episode.

Sementara drama Korea "The Ghost Detective" yang tayang diKBS 2TV berada di tempat ketiga untuk malam itu, mencetak rata-rata rating pemirsa sebesar 2,6 persen untuk kedua bagiannya.

Drama Korea Heart Surgeons bercerita tentang sepak terjang para ahli bedah di rumah sakit yang memiliki berbagai konflik yang meliputi keseharian mereka.

Tokoh utamanya adalah Park Tae-soo, ahli bedah toraks yang ibunya membutuhkan transplantasi jantung, dan Choi Suk-han, ahli bedah toraks handal yang diperlakukan tak adil karena background pendidikannya yang jauh dari kata bergengsi.

Sementara drama Korea Terius Behind Me ini merupakan drama korea bergenre romantis, komedi dan aksi.

Drama korea ini diperankan oleh So Ji Sub, Jung In Sun, Son Ho Jun dan Im Se Mi.