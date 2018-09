Ini Pemateri Dalam Workshop Timor Creative People 2018

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Komunitas Timor Creative People (TCP) akan mengadakan kegiatan workshop dan audisi TCP Model Hunt 2018, Sabtu (22/9/2018) pagi.

Dalam kegiatan workshop yang dilaksanakan di Celebes Resto and Cafe Jl Perintis Kemerdekaan Kota Kupang itu menghadirkan lima pemateri dengan berbagai latar belakang.

Pemateri dalam kegiatan tersebut yakni Melki Jemri Edison Neolaka, S.Sn.,M.Sn seorang koreografer dan budayawan Indonesia yang akan membawa materi Inovasi Dalam Karya Seni Pertunjukan Indonesia.

Selanjutnya, Vibi J Putri Saqita Radamuri., S.IKom.,MH, seorang announcer, news anchor, lcture dan MC yang akan membawa materi The Art of Public Speaking.

Pemateri lainnya yakni, Solaiman Kristian Dekuanan, MUA pengamat fashion yang akan membawakan materi Promote Yourself with Good Make Up and Catwalk.

Pemateri selanjutnya yakni Rivani Bistolen, Putri Pariwisata Indonesia Persahabatan 2016 yang akan membawakan materi dengan judul How to Improve Your Skill at Social Media.

Pemateri terakhir yakni James Radar, Amd.Kep, seorang fotografer yang akan membawa materi Model and Photography. (*)