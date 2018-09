Dirlantas Polda NTT akan Launching 'NTT BISA'

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryang Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) akan melaunching tagline 'NTT BISA' atau “NTT Beta Ingin Selamat” pada puncak peringatan Hari Lalu Lintas ke 63 pada Sabtu (22/9/2018). Launching NTT BISA sesuai agenda akan dilaksanakan di arena Car Free Day jalan El Tari Kota Kupang.

Dirlantas Polda NTT, Kombes Pol Drs Rd Ping Pringadhi Supardjan melalui ketua pelaksana kegiatan Hari Lalu Lintas ke 63 tahun 2018 Polda NTT, Kompol Wahyu Broto N Adhi, SIK M.Sc Eng mengatakan berbagai persiapantelah dilakukan menjelang pelaksanaan launching NTT BISA di arena Car Free Day (CFD).

Didampingi Ketua seksi acara, Kompol M Lukman Syarif, SIK MH, Kompol Wahyu menjelaskan Hari lalu lintas ke 63 tahun 2018 mengusung tema "Road Safety towards Zero Accident" dengan semangat Promoter, Polantas mengimplementasikan road safety melalui E-Policing menuju Zero Accident.

Pelaksanaan launching dan peringatan Hari Lalu Lintas dilakukan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan antara pemerintah, Polri dan masyarakat NTT sehingga mampu meningkatkan keselamatan lalu lintas dalam menuju kehidupan yang lebih baik.

"Selain itu, hal ini juga bertujuan agar tercipta peningkatan kualitas keselamatan lalu lintas di wilayah Provinsi NTT," ujar Kasat PJR Dit Lantas Polda NTT ini.

Ketua seksi acara Hari Lalu Lintas ke 63, Kompol M Lukman Syarif, SIK MH mengemukakan kalau sejumlah kegiatan digelar saat launching yakni senam, syukuran serta bhakti sosial. Direncanakan usai pemotongan tumpeng Hari Lalu Lintas ke 63, akan dilanjutkan dengan pemberian bantuan serta launching “NTT BISA”.

Bhakti sosial yang digelar di arena CFD meliputi donor Darah oleh kerjasama Polda NTT dan PMI, pengobatan gratis kerjasama Polda NTT dan asuransi Jasa Raharja serta pelayanan SIM keliling oleh Sat Lantas Polres Kupang Kota. Di tempat acara disediakan pula fasilitas photobooth keselamatan lalu lintas. Pada saat yang sama aka dilakukan pembagian pin “NTT BISA!” kepada pengunjung.

Kampanye "NTT BISA" juga sudah gencar disosialisasikan ke sejumlah sekolah baik SMA maupun SMK di NTT..

Dalam peringatan Hari Lalu Lintas ke 63 tahun 2018 ini, Dirlantas Polda NTT juga menggandeng PMI, Dinas Sosial, asuransi Jasa Raharja dan media massa. Masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan dengan mendatangi stan donor darah, pelayanan kesehatan dan pelayanan SIM keliling.

"Kita himbau seluruh warga masyarakat memanfaatkan kesempatan ini disela-sela acara car free day," tambahnya. (*)