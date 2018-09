Drama Korea The Beauty Inside Bakal Segera Tayang, JTBC Rilis Poster: Ungkap Karakter Para Pemain

Pemeran Drama Korea The Beauty Inside

POS-KUPANG.COM - Drama Korea 'The Beauty Inside' bakal segera tayang.

Drama Korea ini merupakan remake drama dari film dengan judul yang sama. Drama Korea 'The Beauty Inside' ini dibintangi oleh Seo Hyun Jin dan Lee Min Ki.

Dilansir dari Soompi, baru-baru ini JTBC merilis poster drama Korea 'The Beauty Inside' yang menggambarkan karakter dua tokoh utama.

Seo Hyun Jin dalam drakor ini akan berperan sebagai Han Se Kye, seorang selebriti terkenal yang misterius dan selalu menjadi objek skandal.

Drama Korea The Beauty Inside (soompi)

Gosip yang beredar pun mengatakan banyak pria yang keluar masuk rumahnya dan bahkan ia memiliki seorang anak rahasia. Tidak ada yang mengetahui jika pria dan bocah yang sering terlihat adalah Han Se Kye sendiri.

Ternyata penampilannya berubah menjadi orang lain setiap sebulan sekali selama seminggu!

Melalui teaser foto yang telah dirilis, Seo Hyun Jin dan Han Se Kye menunjukkan aura seorang selebriti terkenal yang berjalan di karpet merah!

Sementara Lee Min Ki berperan sebagai Seo Do Jae, seorang direktur perusahaan penerbangan yang selalu terlihat sempurna.

Seo Do Jae memiliki kekurangan, yakni tidak bisa mengenali wajah orang lain. Untuk menutupi kekurangannya, Seo Do Jae selalu mengingat kebiasaan sikap dan perilaku orang yang harus ia kenali.

Inilah yang membuat Seo Do Jae mengenali Han Se Kye meskipun penampilannya berubah.

Drama Korea 'The Beauty Inside' (Soompi)

Mengenai peran Lee Min Ki ini, seorang narasumber dari drama The Beauty Inside berkata, “Lee Min Ki terlhat sinis, tetapi ia juga bisa bersikap hangat sebagai Seo Do Jae. Silakan nantikan bagaimana Seo Do Jae berubah saat ia mengetahui dunia rahasia Han Se Kye.”

Drama JTBC The Beauty Inside sendiri direncanakan tayang pada 1 Oktober 2018.

Wah, sudah pada nggak sabar tentunya! (pos-kupang.com/eflin rote)

