BTS Pecahkan Record Sebagai MV “IDOL” dengan Hits 10 Juta Views dalam 4 Jam 16 Menit

POS-KUPANG.COM - BTS "IDOL" BTS memecahkan rekor mereka sendiri karena melampaui 10 juta tampilan!

BTS membuat comeback pada 24 Agustus pada jam 6 sore waktu Korea dengan album repackaged baru mereka "Love Yourself: Answer" dan video musik untuk judul lagu mereka "IDOL."

Tampilan di MV melonjak setelah dirilis, dan hingga jam 10:16 malam waktu Korea, MV sudah ditonton lebih dari 10 juta kali! Ini berarti mencapai tonggak hanya dalam 4 jam 16 menit.

"IDOL" sekarang adalah MV grup Korea tercepat untuk mencapai 10 juta tampilan, memecahkan rekor 4 jam dan 56 menit yang sebelumnya dicapai BTS dengan "Fake Love."

Rekor yang ditetapkan oleh "IDOL" mungkin menjadi waktu tercepat hingga 10 juta penayangan untuk MV artis apa pun di YouTube, namun ada kekurangan sumber resmi yang dapat mengonfirmasi hal ini.

Di atas pemandangan yang menakjubkan ini, MV “IDOL” sudah memiliki lebih dari 2,6 juta “like” di YouTube.

Bawa Tradisi Korea

BTS (Soompi.com)

BTS telah kembali dengan album repackaged mereka "Love Yourself: Answer" dan video musik untuk judul lagu "IDOL"!

Album khusus dua CD oleh grup ini adalah kesimpulan dari seri "Love Yourself", yang dimulai tahun lalu dengan mini album "Love Yourself: Her," menampilkan "DNA." Mereka melanjutkan untuk merilis album lengkap mereka " Love Yourself: Tear ”awal tahun ini termasuk lagu“ Fake Love, ”dan juga berbagi film pendek berjudul“ Euphoria: Theme of Love Yourself: Wonder ”sebagai bagian dari cerita.

Total ada 25 lagu di "Love Yourself: Answer," termasuk banyak hits dan favorit penggemar dari rilis sebelumnya di BTS dalam seri serta tujuh lagu baru. Judul lagu album yang kuat "IDOL" dideskripsikan sebagai berdasarkan gaya tari Afrika Selatan, dan fitur campuran tradisional dan modern.