Wawrinka dan Azarenka dapat "wildcard" AS Terbuka

POS KUPANG.COM - Mantan juara Grand Slam Victoria Azarenka, Svetlana Kuznetsova, dan Stan Wawrinka mendapat fasilitas wildcard untuk mengikuti turnamen Amerika Serikat Terbuka, kata Asosiasi Tenis Amerika Serikat, Selasa.

Mantan petenis nomor satu dunia Azarenka, pemenang dua gelar Australia Terbuka dan dua kali menempati posisi kedua AS Terbuka, menarik diri dari turnamen yang digelar di Flushing Meadows tahun lalu sedang mengupayakan hak asuh anak.



Meskipun peringkatnya naik ke posisi 87 dunia pekan ini, petenis asal Belarus itu memerlukan wildcard karena dia tidak memiliki peringkat yang cukup tinggi, karena batas peringkat untuk petenis di babak utama sudah dibuat lebih dulu.



Alasan yang sama juga berlaku bagi Kuznetsova, yang memenangi dua gelar Grand Slam pertamanya di AS Terbuka pada usia 19 tahun, tidak mendapat tiket langsung ke babak utama.



Petenis asal Rusia itu naik peringkatnya ke posisi 88 dunia setelah meraih gelar WTA ke-18 sembilan hari lalu di Washington.



Sementara itu petenis Swiss Wawrinka, juara Grand Slam tiga kali, tidak mempertahankan gelar AS Terbuka 2016 pada tahun lalu karena cedera lutut yang memerlukan operasi Agustus tahun lalu dan tidak bermain sampai Januari lalu.



Sejak tersingkir pada putaran kedua di Wimbledon, Wawrinka sudah memenangi tiga pertandingan dalam turnamen di lapangan keras Amerika.



Dia kalah pada putaran pertama di Washington sebelum menelan kekalahan pada putaran ketiga dari petenis nomor satu dunia yang akhirnya menjadi juara Rafael Nadal di Toronto. Dia kembali beraksi di Cincinnati pekan ini dan akan menghadapi petenis Jepang Kei Nishikori pada putaran kedua.



Turnamen AS Terbuka akan digelar 27 Agustus hingga 9 September 2018, demikian dikutip dari Reuters. (*)