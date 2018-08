POS-KUPANG.COM - Bertabur Bintang, Drama Korea Lovely Horribly Mulai Tayang, Layak Kamu Tonton!

KBS baru saja menayangkan perdana drama baru.

Drama tersebut berjudul Lovely Horribly yang mulai ditayangkan pada Senin (13/8/2018). Drama ini akan menggantikan Are You Human, Too? yang berakhir pekan ini.

Lovely Horribly dibintangi oleh Song Ji Hyo dan Park Shi Hoo.

Park Shi Hoo berperan sebagai Yoo Philip dan Song Ji Hyo berperan sebagai Oh Eul Soon.

Yoo Philip adalah seorang aktor ternama yang sukses dengan keberuntungan yang tidak pernah habis.

Sedangkan Oh Eul Soon adalah penulis drama malang yang segala sesuatunya tidak pernah berjalan sesuai rencana.

Dalam drama ini, HaHa muncul sebagai cameo dan berperan sebagai pacar Song Ji Hyo.

HaHa sendiri telah muncul di episode pertama.

Baca: Konsep Foto BTS Diambil di Kota Berhantu? Ihh Merinding!

Baca: Film tentang Kehidupan Nyata Agen Ganda Korea Menjadi Hit Box Office

Baca: Drama Korea Terbaru di bulan Agustus, Penuh Kisah Cinta Romantis yang Bikin Kamu Meleleh, Intip Yuk!

(Soompi)

Dilansir Grid.ID dari Soompi, HaHa bersedia muncul di drama ini karena hubungan dekatnya dengan Song Ji Hyo.