Film tentang Kehidupan Nyata Agen 'Ganda' Korea Menjadi Hit Box Office

POS-KUPANG.COM - Sebuah film yang didasarkan pada kehidupan seorang agen "ganda" dengan menggeser kesetiaan antara dua Korea telah menjadi hit box office, menarik 2 juta pemirsa dalam lima hari pertama, melampaui sekuel fantasi ""Along with the Gods" pada hari Senin.

"The Spy Gone North" berputar di sekitar Park Chae-seo, mata-mata untuk Selatan pada 1990-an di puncak persaingan antar-Korea. Park pergi dengan nama sandi "Black Venus."

Dilansir dari Koreatimes, Selasa (14/8), film yang disutradarai oleh Yoon Jong-bin ini adalah adaptasi novel karya wartawan Kim Dang. Park Seok-young fiktif adalah protagonis dalam film.

Untuk menambah popularitasnya adalah pernyataan Park Chae-seo, yang baru-baru ini mengatakan kepada surat kabar JoongAng Ilbo, bahwa salah satu lawannya di Utara adalah Jang Song-thaek, saudara ipar pemimpin Korea Utara Kim Jong-il.

Jang dipermalukan di depan umum dan dieksekusi atas perintah pemimpin saat ini Kim Jong-un selama operasi pembersihan Kim.

Park, yang bekerja untuk agen mata-mata Selatan dari 1993-98, mengatakan pada Maeil Business News bahwa dia juga bertemu Kim Jong-il.

Seperti halnya "kasus Black Venus", salah satu fokus film ini adalah pada tuduhan bahwa Park terlibat dalam upaya yang diduga untuk membujuk Korea Utara untuk melakukan provokasi militer menjelang pemilu 1997 untuk mempengaruhi pemilih untuk mencabut calon presiden liberal Kim Dae. jung dan mendukung konservatif Lee Hoi-chang.

Park juga menghubungi partai oposisi Kim.

Meskipun putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini tidak menyentuh hal ini, film tersebut menggambarkan partai konservatif yang berkuasa saat itu dan menawarkan 4 juta dollar AS sebagai imbalannya.

Kenyataannya, Kim mengalahkan Lee untuk menjadi presiden, dan penyelidikan diluncurkan. Identitas Park terungkap dalam prosesnya. Setelah Kim meninggalkan kantor, pengadilan tertinggi tahun 2003 mengakui bahwa ada upaya untuk memenuhi kepemimpinan Utara.

Namun pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membuktikan adanya upaya membujuk Korea Utara untuk campur tangan dalam pemilihan.

Park menjalani enam tahun penjara sampai tahun 2016 karena memberikan rahasia militer ke Utara. Pada puncak kariernya pada 2004 hingga 2005, ia terlibat dalam iklan bersama antar Korea yang menampilkan diva Selatan Lee Hyo-ri dan penari Utara Cho Myung-ae. Lee membuat penampilan cameo di film.

Terlepas dari garis kabur antara kebenaran dan fiksi, film ini mencerminkan pergeseran politik terbaru yang telah memperkenalkan detente menyusul pertemuan antar-Korea pada tanggal 27 April. Presiden Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dijadwalkan untuk ketiga kalinya KTT di Pyongyang, September.

Dengan banyak standar, tampaknya hubungan antar-Korea telah datang jauh dari hari-hari "Angin Utara," dan kasus-kasus seperti Black Venus, di mana Pyongyang akan dibayar untuk membantu partai tertentu dalam pemilihan Selatan.