56 Daftar Produk Kosmetik Berbahaya yang Dirilis BPOM, Coba Cek Kosmetik Kamu Ada Gak?

POS-KUPANG.COM - Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito mengimbau masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih kosmetik.

"Jangan tergiur dengan iklan-iklan menyesatkan atau harga yang tidak wajar."

"Terlebih saat ini dengan perkembangan teknologi dan informasi tantangannya semakin besar."

"Banyak kosmetik-kosmetik yang akhirnya dijual secara online dan berdatangan dari luar," ujar Penny dalam acara Kampanye Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Dilarang untuk Generasi Millenial di Balai Kartini, Jakarta, pada Senin (13/8/2018) seperti dilansir TribunSolo.com dari Nakita.

Selama 2018, BPOM RI telah menyita kosmetik ilegal senilai Rp 106.9 miliar.

Baca: Google Doodle Rayakan Peringatan Ulang Tahun Taman Nasional Bunaken, Begini Keindahannya!

Baca: Ini Sikap Ustadz Abdul Somad, Ustadz Oemar, Felix Siauw dan Hanan Attaki pada Pilpres

Pada kesempatan tersebut, BPOM pun meminta masyarakat mengindari beberapa produk kosmetik.

Hal ini dikarenakan produk tersebut diduga mengandung bahan terlarang.

Produk-produk kosmetik tersebut sebagai berikut;

Temulawak Two Way Cake, New Papaya Whitening Soap, NYX Pensil Alis, MAC Pensil Alis, Revlon Pensil Alis, Collagen Plus Vit E Day and Night Cream, Cream Natural 99, SP Whitening and Anti Acne, Quine Pearl Cream, Citra Day Cream, Citra Night Cream, serta La Widya Temulawak.

Itu semua adalah beberapa produk yang disita BPOM RI dalam tiga bulan terakhir di daerah Jakarta dan Serang.