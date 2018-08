POS-KUPANG.COM - Sedang Asyik Selfie, Via Vallen Jatuh Pingsan Ketika Konser di Demak. Sempat Sebut Kalimat ini.

Via Vallen Jatuh Pingsan Ketika Konser di Demak, Saat Selfie Tiba-tiba Ambruk

Via Vallen, Penyanyi dangdut yang sedang naik daun karena lagunya yang berjudul 'Sayang'.

Via Vallen jatuh pingsan ketika sedang konser di Lapangan Tembiring, Demak. jumat (10/8/2018) malam.

Via Vallen yang sedang dalam pose mengambil gambar selfie bersama para penonton yang datang ke konsernya tersebut langsung terjatuh diatas panggung dan membuat para kru dan penonton histeris.

"Foto dulu bentar," ujar Via sebelum ia jatuh pingsan.

Setelah memasang gaya mengambil gambar, dan mengeklik beberapa foto ia pun langsung jatuh diatas panggung dan membuat handphone yang digunakannya terpental.

Para kru pun langsung menggotongnya ke belakang panggung untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Belum diketahui pasti apa penyebab dari pingsannya penyanyi cantik asal Surabaya ini. Di video yang di unggah oleh akun gosip @lambenyinyir pun video pingsannya Via Vallen tersebut banyak mengundang komenta para netizen.

"Kerja bagai kuda gitu akibatnya. Kecapean. Saya jg pernah. Get well soon Via Vallen," ujar akun @wahyu_hard