Idol-Idol KPop Kesayanganmu Yang Bakal Comeback Agustus 2018 Ini, Senangnya

POS-KUPANG.COM - Idol-Idol KPop yang bakal comeback pada bulan Agustus 2018. Kamu pasti ga sabaran menungu mereka. Siapa saja?

Di bulan agustus ini ada sejumlah idol K-Pop yang bersiap untuk melakukan comeback.

Dilansir Grid.ID dari Soompi, inilah beberapa idol K-Pop yang akan melakukan comeback atau merilis single baru.

* 2 Agustus

iKON akan kembali dengan mini album baru bertajuk New Kid: Continue.

BTOB akan merilis single digital baru dengan unitnya, BTOB-BLUE.

BTOB (net)

Seo In Young akan merilis In Your Arms setelah 2 tahun.

VOISPER akan merilis single I Believe.

* 3 Agustus

Duo MIND U dari Starship Entertainment berkolaborasi dengan Brother Su akan merilis single album baru.