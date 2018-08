Deretan Idol Korea K-Pop yang Bakal Comeback dan Debut di Bulan ini. Ada iKON dan Red Velvet

POS-KUPANG.COM - Sudah Memasuki Bulan Agustus, Ini Deretan Idol Korea K-Pop yang Bakal Comeback dan Debut di Bulan ini.

Apakah kalian siap untuk deretan comeback dan debut dari idol K-Pop bulan Agustus ini?

Kira-kira di bulan Agustus ini Idol Korea K-Pop siapa saja ya yang bakal melangsungkan comeback dan siapa aja idol baru yang bakal debut?

Baca: Jokowi Bernostalgia dengan Jimny di GIIAS, Ternyata Ini Penyebabnya

Baca: Pria Ini Ditangkap Seusai Curi 275 Ton Besi Rel Kereta Api

Baca: Takut Selingkuh, Istri Potong Kemaluan Suaminya Saat Sedang Sikat Gigi

Lihat jadwal comebacks dan rilis baru di bawah ini untuk mengetahui apa yang kamu butuhkan di bulan Agustus ini.

iKON kabarnya bakal comeback pada 2 Agustus dengan mini album "New Kids: Continue."

iKON (Soompi)

Unit grup BTOB, BTOB-BLUE juga akan merilis single digital baru mereka pada tanggal yang sama.

Penyanyi Seo In Young akan comeback dengan lagu balada pada 2 Agustus, yang akan menjadi comeback pertamanya dalam dua tahun sejak ia merilis "In Your Arms."

VOISPER akan merilis single baru "I Believe" hari yang sama.

Baca: Bentrok Pemilu Zimbabwe Tewaskan 3 Orang, Presiden Salahkan Oposisi

Baca: Sering Timbulkan Kemacetan, Ketua DPRD Sumbar Minta Pemkab Tertibkan Pedagang

Baca: Respon Serangan Molotov, Israel Blokir Pasokan BBM dan Gas ke Jalur Gaza

3 Agustus

Starship Entertainment duo MIND U berkolaborasi dengan Brother Su dengan album single baru mereka, yang akan keluar pada 3 Agustus.