Ngeri Banget! 4 Karakter Psikopat di Drakor yang Tayang di 2018

POS-KUPANG.COM -- Drama Korea atau Drakor tak hanya menyajikan tokoh utama yang baik hati dan jadi pahlawan saja. Tetapi sebuah drakor jadi seru jika ada tokoh antagonis seperti psikopat sebagai bumbu drama.

Tokoh antagonis ini juga ada dalam drama korea atau drakor. Salah satunya yang bikin menarik dan menegangkan adalah karakter psikopat.

Ini dia 4 karakter psikopat di drama Korea yang tayang di 2018. Ngeri banget!

Yoon Hee Jae – Come And Hug Me

foto : mbc Come Here And Hug Me

Yoon Hee Jae (Heo Jun Ho) adalah seorang psikopat yang sudah membunuh banyak korban secara sadis.

Yoon Hee Jae enggak punya rasa simpati ataupun rasa kasihan kepada para korbannya.

Hingga akhirnya anaknya sendiri lah, Chae Do Jin (Nam Da Reum) yang melaporkan tindak kriminal ayahnya ke polisi.

Life On Mars

foto : dramabeans Life on Mars

Masih belum diketuhi siapa psikopat pelaku pembunuhan di drama ini.