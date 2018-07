Gak Melulu Soal Cinta, 5 Drakor ini Tidak Mengambil Tema Cinta, Kamu Wajib Nonton!

POS-KUPANG.COM - Penggemar drama Korea atau drakor tentu saja akrab dengan serial cinta Boys Before Flowers atau Descendants of the Sun.

Para penggemar drakor atau drama Korea tentu saja tidak akan melewatkan satu episode bahkan mereka tidak segan-segan menonton drama tersebut berulang-ulang kali. Tema cinta pun selalu dipilih para pembuat film untuk membius para penonton.

Baca: Ini Drama Korea Populer yang Syuting di Negeri Eropa. Mana Favorit Kamu?

Baca: 5 Drama Korea yang Awal Tayang Disukai namun Lama-Lama Rating Turun. Coba Cek Drama Favoritmu!

Tapi tahukan kalian para pecinta drakor kalau ada cukup banyak drama Korea yang malah tidak memilih tema cinta seperti drakor kebanyakan?

Dilansir dari Soompi, Berikut adalah daftar lima drama Korea atau drakor yang tidak mengambil kehidupan percintaan sepasang kekasih sebagai tema utama. Apa saja?

1. God's Gift - 14 Days

God's Gift - 14 Days

Drama ini dibintangi aktris Lee Bo Young. God's Gift - 14 Days adalah sebuah film thriller yang menceritakan seorang ibu yang memiliki kesempatan melakukan perjalanan selama 14 hari ke masa lalu untuk mengubah nasib putrinya yang terbunuh.

Akting Lee Bo Young yang sempurna serta plot yang cerdik membuat drama Korea ini wajib ditonton bagi siapa saja yang menyukai drama bergenre thriller/kejahatan.

2. Defendant

Defendant

Film ini dibintangi aktor papan atas Ji Sung (memerankan Park Jung Woo) yang merupakan suami dari Lee Bo Young. Defendant berkisah tentang seorang jaksa di Kantor Jaksa Seoul Central District.

Suatu hari ia bangun dan menemukan seorang narapidana hukuman mati. Ia tiba-tiba mengalami amnesia sementara. Jung Woo tidak tahu apa yang terjadi sehingga ia tiba-tiba dipenjara. Dia pun berjuang untuk pulih dari ingatannya dan membersihkan namanya.