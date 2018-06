BERITA POPULER: Hak Politik Marianus Sae di Tahanan Hingga Pesan Mesum Untuk Via Vallen dan Rusuh

POS-KUPANG.COM - Pembaca POS-KUPANG.COM budiman, terimakasih masih menjadi pembaca setia media ini sepanjang hari kemarin.

1. Marianus Sae Masih Dalam Tahanan KPK, Bagaimana Hak Politiknya? Ini Pendapat TPDI

Salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi adalah hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate).

UUD 1945, UU maupun Konvensi Internasional dengan tegas menyatakan bahwa segala bentuk pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak memilih dan dipilih seseorang, merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Warga Negara.

Oleh karena itu KPU Provinsi NTT dan KPK harus menjamin penggunaan atas hak Marianus Sae, baik untuk memilih maupun untuk dipilih dalam Pilgub NTT 2018.

Bupati Ngada Marianus Sae (kiri) yang menggunakan rompi tahanan, berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2).

KPK resmi menahan Bupati Ngada yang juga bakal calon Gubernur NTT Marianus Sae yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (11/2) dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Sebagai Calon Gubernur NTT 2018 dan sebagai warga negara, maka dalam diri Marianus Sae melekat dua Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak boleh dibatasi, ditiadakan dan dihapus yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam Pilgub 2018.

Demikian disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam siaran pers yang diterima POS-KUPANG.COM, Rabu (6/6/2018).