Meghan Markle Resmi Nikahi Pangeran Harry, Begini Ucapan dari Penyanyi Adele

POS-KUPANG.COM|JAKARTA - Pernikahan Pangeran Harry dan aktris Meghan Markle menyita perhatian publik di seluruh dunia.

Tak terkecuali penyanyi asal Inggris, Adele.

Melalui akun Instagram-nya, @ adele, pelantun "Hello" itu mengirimkan pesan kepada Pangeran Harry dan Markle.

"Selamat Meghan dan Harry. Kau (Markle) pengantin yang paling cantik.

Aku terus membayangkan betapa bahagianya Putri Diana di surga," tulis Adele.

Pelantun "Someone Like You" ini menang tak menghadiri pernikahan pasangan yang kin bergelar Duke dan Duchess of Sussex itu.

Namun, Adele seperti menyelenggarakan pesta sendiri rumahnya.

Duduk di sofa dalam balutan selimut, peraih Grammy Awards ini mengenakan tudung hitam dan mengangkat segelas sampanye sambil tersenyum ke arah kamera.

Soal mendiang Putri Diana, Pangeran Harry dan Meghan Markle tak lupa memberi penghormatan kepada Putri Wales itu saat pernikahan mereka.

Istana Kensington membenarkan bahwa cincin aquamarine berwarna biru zamrud yang dikenakan Meghan saat resepsi merupakan milik mendiang ibu mertuanya.