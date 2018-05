Ayushita Jadi Introver karena Peran di The Gift

POS KUPANG.COM - - Aktris Ayushita mengaku sempat terbawa karakter yang dimainkannya dalam film "The Gift", menjadi seorang yang memiliki kepribadian tertutup atau introver.

"Sempet jadi lumayan introver gara-gara mesti seperti Tiana," ujar Ayushita kepada Antaranews usai Gala Premier film "The Gift," Sabtu malam (19/5).



Dalam film besutan Hanung Bramantyo itu Ayushita memerankan Tiana, seorang penulis novel, yang menyukai kegelapan untuk menciptakan dunianya sendiri dan enggan berinteraksi dengan dunia luar.



Untuk dapat mendalami karakter Tiana, dan mempelajari psikologis lakon yang diperankannya itu, Ayushita bahkan berdiam diri dalam sebuah ruangan gelap sendirian sambil menutup matanya.



"Beberapa kali kayak gitu untuk menemukan yang disukai Tiana. Dia nyaman sekali dalam kegelapan, jadi aku mencari apa sih yang ada dibenaknya Tiana, kenapa dia bisa sampai seperti itu," kata Ayushita.



Ini merupakan kali kedua Ayushita mendapatkan peran di film arahan Hanung Bramantyo. Sebelumnya, aktris yang memiliki nama lengkap Ayushita Widyartoeti Nugraha itu pernah bekerja bersama sutradara tersebut dalam film "Kartini."



"Kalau "Kartini" semua yang diperankan maksudnya orangnya beneran ada dulunya, jadi kita harus punya pakem sendiri-sendiri yang tidak bisa melenceng terlalu jauh. Sekarang (The Gift) cerita baru metode pengarahannya juga berbeda," ujar dia.



Lain hal dengan Hanung, "The Gift" merupakan film pertama Ayushita beradu akting dengan aktor Reza Rahadian. "Aku berteman dengan Reza sendiri sudah lama, tapi kalau untuk main film ini yang pertama," kata dia.



Dalam film yang mengambil lokasi di Yogyakarta dan Italia tersebut, Reza memerankan tokoh Harun, pria disbilitas yang hidup dalam kegelapan, dan memiliki sifat yang sangat tertutup dan misterius.



"The Gift," yang sudah diputar dalam Jogja Film Festival dan Plaza Indonesia Film Festival, akan tayang serentak di bioskop pada 24 Mei mendatang. (*)

