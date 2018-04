Bupati Kamelus: Keliru Kalau Orang Bilang di Manggarai Tidak Ada Pembangunan Air

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Aris Ninu

POS-KUPANG.COM, RUTENG - Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H, M.H dan Sekda Manggarai, Manseltus Mitak, S.H menghadiri peringatan ke-27 PDAM Tirta Komodo Manggarai di Kantor Reservoar Rowang, Kelurahan Waso, Kota Ruteng, Kamis (5/4/2018) pagi.

Bupati Kamelus dan Sekda Mitak serta pimpinan OPD Manggarai yang datang ke Rowang diterima Direktur PDAM Tirta Komodo Manggarai, Klemens Man, dan jajaran PDAM.

Bupati Kamelus yang hadir untuk memperingati HUT ke-27 PDAM Tirta Komodo mengaku mengapresiasi kinerja PDAM Manggarai dalam pelayanan air bersih bagi warga.

"Keliru kalau ada orang bilang di Manggarai tidak ada pembangunan air bersih. Sesuai data statistik misalnya 2017 ada 19.203 sambungan rumah yang menjangkau 134.421 jiwa di Manggarai atau 51 persen dari penduduk teknis 262.403 jiwa. Saat ini saja sumber mata air yang dikelola PDAM ada 23 mata air dengan kapasitas terpasang 462 liter per detik atau kapasitas 225,5 liter per detik. Karena itu di ulang tahun ke-27 ini saya meminta agar PDAM tingkatkan kualitas pelayanan dan kerja sama tim prestasi bukan orang per orang tapi kerja sama tim. Duduk dan berdiri. Harus sama-sama," ujar Bupati Kamelus saat memberikan sambutan saat HUT ke-27 PDAM Manggarai, Kamis (5/4/2018) pagi.

Bupati Kamelus juga meminta dukungan kepada semua tua gendang dan masyarakat Manggarai untuk bersama-sama menjaga sumber air dan jaringan air milik PDAM. (*)