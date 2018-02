Kalau Jodoh Nanti Juga ke Pelaminan Tapi Aku Jadi Tamunya. Naas Eee

POS-KUPANG.COM- Hay Teeners, selamat hari Kamis bagi kamu yang manis. Gimana kabarnya nih Teeners?

Semoga selalu oke oce yaah. Oke Teeners, kali ini kita mau ngebahas soal cinta. Again and again.

Masalah cinta ini memang tidak ada habisnya untuk dibahas.

Gimana yah, namanya cinta memang nggak akan pernah habis untuk dibahas.

Cinta ini memang erat kaitannya dengan kehidupan remaja yah Teeners.

Sebuah hubungan nih Teeners yang tercipta akan berperan dalam tumbuh kembang serta terbentuknya jati diri seseorang, (berat bahasanya).

Terkadang tak semulus yang diharapkan, hubungan itu pastinya mengajarkan tangis, kesedihan and kekuatan yang tumbuh karena kesakitan itu sendiri.

Masalah cinta ini memang banyak sekali bermunculan.

Khawatir, cemas, cemburu itu bagian dari bumbu-bumbu dalam sebuah hubungan.

Nah, gimana kalau masih sayang tapi keburu tak bisa bersama dan terus tiba-tiba dapat undangan dari sang mantan kalau udah mau nikah.