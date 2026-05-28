BREAKING NEWS: Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Timor Tengah Selatan

Lokasi gempa bumi di wilayah perairan Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT

POS-KUPANG.COM, SOE - Gempa bumi magnitudo 5,1 mengguncang wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Kamis (28/5/2026), pagi.

Gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 09.46 wita. Dikutip dari akun X BMKG (@infoBMKG), lokasi gempa berada di lokasi gempa berada di wilayah laut tepatnya 10.55 derajat lintang selatan dan 124.49 derajat bujur timur, Kabupaten TTS.

Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tyastama dikutip dari Kompas.com mengatakan, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

"Gempa bumi terjadi pada pukul 09.46 wita dan 86 kilometer arah tenggara Kabupaten TTS. Gempa ini tidak berpotensi tsunami," ujarnya.

Dia juga mengatakan, saat ini, belum ada laporan adanya kerusakan bangunan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. (*)

