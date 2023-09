Promo KFC Setiap Kamis, Perut Kenyang dengan Paket TBT, 7 Potong Ayam KFC Cuma Rp 90 Ribuan

POS-KUPANG.COM - Selamat datang Hari Kamis jangan lupa tersenyum manis ya hari ini tribunners, apalagi ada Promo KFC yang super spesial banget hari ini paket TBT untuk pecinta Ayam KFC.

Tribunners hanya bisa menikmati Promo KFC paket TBT hanya di hari ini.

Hanya dengan Rp 93 ribuan pecinta Ayam KFC bisa menikmati Promo KFC 7 potong Ayam KFC bareng teman-teman lho.

Jadi tak perlu bingung untuk makan siang ramai-ramai hari ini, buruan dapatkan Promo KFC #TBT sekarang juga.

Harganya pas di kantong, makan siang jadi lebih seru bareng teman-teman dengan menikmati Promo KFC, 7 Ayam KFC.

Berikut Katalog Promo KFC TBT

Kenikmatan ayam KFC DIKALI 7 tiap hari KAMIS bayarnya cuman 93RB-AN* aja!!

Apalagi kalau bukan menu #TBT?⁠

Buruan dateng ke KFC sekarang dan dapetin 7 potong ayam yang bisa bikin perut kamu kenyang dan tentunya dompet juga senang

Add on K-Chicken Sauce dapat dibeli secara terpisah seharga Rp5.000 sebelum pajak.⁠

Syarat dan Ketentuan:⁠

- Promo #TBT berlaku hanya di setiap hari Kamis.⁠

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, home delivery, aplikasi KFCku dan aplikasi marketplace.⁠

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.).⁠

- Ayam terdiri dari 4 potongan besar dan 3 potongan kecil.⁠

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

- Harga aplikasi marketplace berbeda sesuai dengan kebijakan aplikasi.⁠ (*)

