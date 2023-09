Promo KFC 10 September 2023, Paket KFC Jagoan Puas Sajikan 2 Pilihan, Ada Ayam KFC dan Crispy Burger

POS-KUPANG.COM - Akhir pekan ini tribunners khususnya pecinta Ayam KFC jangan lupa ajak bestie kamu untuk menikmati begitu aneka ragamnya Promo KFC di bulan ini.

Tak hanya New Super Besar, paket KFC Jagoan Puas bisa jadi pilihan buat kamu lho.

Pecinta Ayam KFC bisa makan dengan puas tanpa menguras dompet, Promo KFC Jagon Puas bakal bikin makan siang atau makan malam kamu puas banget dengan dua pilihan ada Ayam KFC juga Crispy Burger

Cuma Rp 27 ribuan aja, pecinta Ayam KFC sudah bisa menikmati menu Jagon Puas.

Ada dua pilihan Jagoan Puas 1 dan Jagoan Puas 2 dengan sensasi kelezatannya masing-masing.

Baca juga: Promo KFC Hari Ini Jumat, Paket Chaki Meal Cocok Buat Bekal Si Kecil dengan Dua Pilihan Rp 32.727

Berikut Katalog Promo KFC Jagoan Puas yang dilansir dari akun @kfcindonesia :⁠

Jagoan Puas 1: Rp27.273*⁠

- 1 ayam (Crispy/OR)⁠

- 1 Nasi⁠

- 1 Aqua⁠

⁠

Jagoan Puas 2: Rp27.273*⁠

- 1 Crispy Burger⁠

- 3 Chicken Ball⁠

- 1 Aqua⁠

⁠

Menarik banget kan? Jadi buruan serbu PROMONYA sekarang juga!

⁠

Syarat dan Ketentuan:⁠

⁠

- Berlaku di seluruh outlet KFC Indonesia, kecuali bandara⁠

- Promo Jagoan Puas hanya berlaku mulai tanggal 7 September 2023 ⁠

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, dan aplikasi KFCku ⁠

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

Yuk nikmati Promo KFC Jagoan Puas sekarang juga.

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOOGLE NEWS