Promo KFC Senin 11 September 2023, Nikmati Sensasi Segarnya 2 Koolz KFC Cuma Rp 20 Ribuan

POS-KUPANG.COM - Cuaca panas hari ini, tribunners pecinta Ayam KFC wajib nikmati yang segar-segar biar makin semangat menjalani rutinitasmu hari ini.

Ada yang baru dari Promo KFC, KoolZ KFC hadir dengan berbagai pilihan, es krim Koolz KFC menyediakan pilihan Red Velvet, Banana Caramel dan Tutty Fruity dengan harga murah.

Beli dua Koolz KFC pecinta Ayam KFC bisa mendapatkan Promo KFC Koolz KFC hanya dengan harga Rp 20 ribuan lho.

Kamu pun bisa merasakan sensasi segarnya bareng orang kesayangan kamu lho.

Berikut Katalog Promo KFC Koolz KFC yang dilansir dari akun @kfcindonesia :

X KELEZATAN dan 2X KESEGARAN bareng KOOLZ KFC!

Sekarang kamu udah bisa menikmati sensasi segarnya es krim Koolz dari KFC dengan harga spesial! Beli 2 sekarang cuma 20RB-AN* aja loh!

Menarik banget kan? Makin ga ada alasan deh untuk ga coba menu yang satu ini! Yuk langsung serbu sekarang ke KFC terdekat

List gerai KFC yang menyediakan Es Krim KOOLZ dapat kamu lihat dengan klik link yang ada di bio Instagram KFC ya!

Syarat dan Ketentuan:⁠

- Tidak berlaku untuk varian Koolz rasa Double Choco

- Berlaku untuk pemesanan dine in, take away, drive thru, dan pemesanan melalui aplikasi KFCKu

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

Tunggu apalagi rasakan es krim Koolz KFC yang bikin adem tenggorokan di KFC sekarang juga. (*)

