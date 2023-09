3 Promo KFC Menarik Hari Ini, KFC Jagoan Hemat Super Kenyang Berdua, 2 Ayam KFC+Nasi dan Air Mineral

POS-KUPANG.COM - Hai tribunners menu makan siangmu apa hari ini? Kalau masih bingung menentukan menu untuk makan siang atau malam bersama orang tersayangmu Promo KFC bisa jadi pilihan lho.

Bulan ini dari KFC menawarkan tiga Promo KFC yang super menarik dan pastinya bikin kenyang.

Pecinta Ayam KFC bisa mendapatkan Promo KFC News Super Besar, Jagoan Puas dan jugaKFC Jagoan Hemat dengan harga yang sangat ramah di kantong.

Dijamin tak bakal mengura domper pecinta Ayam KFC, kapan lagi kamu bisa makan Ayam KFC dengan harga yang murah dan juga bikin kenyang.

Seperti Promo KFC yang satu ini tribunner, ada paket untuk makan berdua yang bikin kenyang.

Paket KFC Jagoan Hemat bisa jadi pilihan kamu dengan si dia untuk menghabiskan waktu makan siangmu.

Selain rasanya yang lezat, momen makan siangmu pun jelas lebih berbeda dengan menyantap Ayam KFC.

Cuma Rp 40 ribuan aja, pecinta Ayam KFC sudah mendapatkan paket KFC Jagoan Hemat yang terdiri dari 2 Ayam KFC, 2 Nasi juga 2 Air Mineral.

Berikut Katalog Promo KFC yang dilansir POS-KUPANG.COM dari akun @kfcindonesia :

JAGOAN HEMAT makin OKE! Karna sekarang bisa pesan untuk dine in, take away, drive thru dan melalui aplikasi KFCku!

Dengan menu JAGOAN HEMAT, kamu bisa dapetin 2 Ayam, 2 Nasi