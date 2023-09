Dorong Pertumbuhan Wirausaha Muda, Pertamina adakan Workshop Series Gratis

Pertamuda Workshop Series 1, tanggal 12 September 2023, mengambil tema “From Idea to Action: Nurturing Your Entrepreneurial Vision”

POS-KUPANG.COM, JAKARTA – Konsisten mendukung perkembangan startup di Indonesia, PT Pertamina (Persero) kembali menggelar serial workshop secara gratis kepada generasi muda sebagai bagian dari rangkaian kompetisi ide bisnis Pertamuda Seed and Scale 2023. Seri pertama dilaksanakan secara daring pada 12 September 2023.



Pada pembukaan Pertamuda Workshop Series 1 pada tanggal 12 September 2023, Probo Prasiddhahayu selaku Manager Non Goverment Stakeholder Relation PT Pertamina (Persero) memaparkan online workshop series akan berlangsung sebanyak 4 kali bersama praktisi bisnis dan tim Pertamina sebagai bagian dari upaya PT Pertamina (Persero) membina sinergi antara dunia industri dan perguruan tinggi.

“Namun, meski merupakan rangkaian Pertamuda 2023, workshop online ini tidak hanya terbatas bagi peserta mahasiswa yang mendaftar Pertamuda 2023 namun terbuka bagi seluruh mahasiswa dan umum selama kapasitas ruang virtual mencukupi,” ujar Probo.

Pertamuda Workshop Series 1, tanggal 12 September 2023, mengambil tema “From Idea to Action: Nurturing Your Entrepreneurial Vision” yang membahas tentang panduan bagi calon wirausaha dan pemimpin bisnis untuk mengubah ide menjadi tindakan konkrit. Memiliki visi kewirausahaan yang kuat adalah kunci untuk memulai bisnis, dan tema ini akan membantu mengidentifikasi langkah awal serta strategi yang diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut.



Pertamuda workshop series 2, tanggal 21 September 2023 secara daring bertema “Sustainable Business Practices: Balancing Profit and Impact” membahas tentang konsep keberlanjutan yang dalam beberapa tahun terakhir ini telah mendapat perhatian besar di berbagai industri. Praktisi bisnis semakin menyadari pentingnya keseimbangan antara profitabilitas dengan dampak lingkungan dan sosial yang positif. Tema workshop ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi dan prinsip yang dapat diadopsi oleh bisnis untuk menjadi lebih berkelanjutan, sehingga menciptakan situasi saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.

Pertamuda Workshop Series 3, diadakan secara hybrid tanggal 10 Oktober dengan tema “The Power of Networking: Building Meaningful Connection” yaitu tentang pentingnya jaringan dalam kehidupan profesional dan pribadi. Koneksi yang kuat dan bermakna dapat menjadi aset berharga dalam bisnis dan karir, membuka peluang baru, dan mendukung pertumbuhan karakter diri. Dalam tema ini, juga akan dibahas bagaimana cara menghadapi ketakutan dan ketidaknyamanan saat bertemu relasi, bagaimana menciptakan hubungan otentik dan saling menguntungkan, serta memanfaatkan media sosial untuk memperluas jaringan.



Penutup Pertamuda Workshop juga diadakan secara hybrid tanggal 26 Oktober dengan tema “Maintaining Brand Value: Competitive and Fair Strategy” ini membahas tentang pentingnya menjaga nilai merek suatu produk, dan memahami keunggulan produk dalam persaingan. Tema ini juga akan membahas etika dalam persaingan, memahami posisi produk di pasar, dan memahami harapan konsumen akan produk yang dimiliki.



“Yang berbeda dari tahun 2021 dan 2022, di tahun ini kami pelaksanaannya mix online dan offline. Di seri 1 dan 2 diadakannya secara daring. Namun seri 3 dan 4 diadakan hybrid sekaligus kami juga mengadakan seleksi kategori Energy Founder,” imbuh Probo.

Di tahun ketiga ini, kompetisi ide bisnis mahasiswa Pertamuda yang bertema Energizing Your Future berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini kami membuat 2 kategori yaitu

1. Early Stage Startup: Kategori kompetisi untuk bisnis rintisan. Dapat berupa bisnis yang masih berada pada tahap ideasi atau bisnis pada tahap awal yang masih bergantung pada seed funding (pendanaan awal).

2. Energy Founder: Kategori kompetisi melalui sesi pitching yang diperuntukan khusus bagi Founder dengan ide bisnis bidang energi.



Pendaftaran Early Stage Startup dibuka 30 Agustus lalu sampai 28 Oktober 2023 dan Energy Founder dibuka sampai akhir September 2023.



Kegiatan ini terbuka bagi seluruh mahasiswa D3 hingga S1 dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Indonesia.



Nantinya akan di kurasi, dan 20 peserta early stage startup dan 10 energy founders yang lolos kurasi akan mengikuti Demoday dan Final Pitch di Bali November mendatang.

Dan akan dipilih 3 peserta terbaik dari masing-masing kategori, tiga terbaik kategori Early Stage Startups akan mendapatkan dana pembinaan untuk mengembangkan usahanya masing-masing Rp 100 juta. Dan kategori Energy Founders akan mendapatkan dana pembinaan masing-masing sebesar Rp 35.000.000 untuk mewujudkan ide bisnisnya dalam bentuk validasi di atas kertas (Problem Market Fit on paper), serta 10 tim terpilih akan mendapat mentoring dan pemantauan bisnis pasca Pertamuda selama 3 bulan.



“Harapan kami dengan adanya kegiatan ini dapat mendorong startup muda di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan memberikan peluang bagi startup untuk bertemu dengan akses pembiayaan / permodalan. Untuk itu, PT Pertamina (Persero) mengundang mahasiswa dan inkubator kampus yang tertarik mengetahui lebih jauh tentang program ini atau ingin mendaftar mengakses informasi melalui www.pertamuda.id,” pungkas Probo.

Jadwal rangkaian acara Pertamuda 2022 secara keseluruhan sebagai berikut :

Pertamuda Launch/Kick Off & Seminar 2023​: 30 Agustus 2023

Open Call kategori Early Stage Startups ​​: 30 Agustus – 28 Oktober 2023

Open Call kategori Energy Founders ​​: 30 Agustus – 30 September 2023

Pertamuda Workshop series 1​​​: 12 September 2023

Pertamuda Workshop series 2​​​: 21 September 2023

Pertamuda Workshop series 3 & elevator pitch​: 10 Oktober 2023

Pertamuda Workshop series 4 & elevator pitch​: 26 Oktober 2022

Kurasi Pendaftar Pertamuda 2023​ ​​: 1 – 6 November 2023

Pengumuman Pertamuda 2023 ​​​: 7 November 2023

Demoday Pertamuda 2023 ​​​​: 27 – 28 November 2023

Final & Announcement Top 3 Pertamuda 2023 ​: 29 November 2023



