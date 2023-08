Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Beri Pelatihan Pengawas SPBU di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengusaha dan Pengawas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ) se-NTT mengikuti Program Pertamina Retail Makeover dan Training For Trainer selama tiga hari di Sahid T-More Hotel, Selasa 8 Agustus 2023.

Program Retail Make Over tujuannya agar semua pengusaha dan pengawas SPBU mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih dalam mengutamakan memberikan pelayanan terbaik dan aspek keselamatan di seluruh SPBU yang ada di wilayah NTT.

Demikian penjelasan Sales Area Manager (SAM) Pertamina Retail NTT, Ziko Wahyudi kepada POS-KUPANG.COM, Selasa 8 Agustus 2023.

"Seluruh Pengawas di SPBU wilayah NTT diharapkan setelah training, dapat menjadi trainer yang baik dan mampu melatih para pekerja SPBU seperti operator, cleaning service agar dapat memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan keselamatan dalam bekerja di area SPBU," ungkap Ziko.

SPBU yang tersebar di seluruh wilayah NTT berjumlah 71 SPBU dan yang hadir untuk program ini berjumlah 95 Orang Pengawas.

"Pertemuan hari pertama dihadiri oleh seluruh pengusaha migas (HIswana Migas) di seluruh NTT untuk memaparkan tentang strategi kerja semester II 2023 di Pertamina SA Retail NTT, sosialisasi program Retail Make Over dan menjelaskan tentang kebijakan peningkatan kualitas pelayanan serta aspek safety. Sedangkan pelatihan hari kedua, dihadiri oleh seluruh pengawas SPBU di wilayah NTT dengan materi Retail Make Over dan Training For Trainer (TFT) terkait peningkatan aspek service dan safety di SPBU. Selanjutnya di hari ketiga, dilaksanakan di lokasi SPBU 56.85329 Naibonat, Kupang dengan materi praktek program Retail Make Over, simulasi Audit Pertamina Way-Pasti Pas serta praktek dan Simulasi Keadaan Darurat. Setelah pelatihan ini, terkait aspek safety setiap SPBU wilayah NTT diminta untuk melaksanakan Praktek dan Simulasi Keadaan Darurat secara mandiri di SPBU Masing-masing dan menginformasikan kegiatan tersebut di media sosial SPBU (Instagram dan Facebook)," ujar Ziko.

Strategi Target 2023

Adapun Strategi Pencapaian Target yang akan dilakukan oleh Pertamina NTT Tahun 2023 antara lain :

1. NTT Retail Makeover 3S : SPBU Best Service & Safety For Sales Area Retail NTT

2. MyPertamina competition all SPBU dan Channel.

3. Diferensiasi layanan jalur produk PSO dan NPSO

4. Pengembangam outlet JBU & LPG NPSO di SPBU dan LPG NPSO di Pangkalan Mitan

5. Kampung Bright Gas (One Island One Pinky Pillage)

6. MyPertamina Expansion (CFD, On Air Radio, Goes to School/Campus)

7. Optimalisasi stakeholder management & media gathering

8. Percepatan Progres BBM 1 Harga - Target 13 lokasi 2023

BBM 1 Harga

Pertamina Wilayah NTT siap mendukung program pemerintah dalam hal menyediakan BBM Satu Harga di semua pelosok negeri.

Dalam implementasinya, Pertamina NTT ditargetkan beberapa titik lokasi SPBU Satu Harga di wilayah NTT yang diharapkan akan beroperasi sebelum Desember 2023.

"Semua masyarakat NTT berhak menikmati BBM Satu Harga sesuai Program Pemerintah, dan Pertamina NTT berupaya maksimal dengan menghadirkan SPBU Satu Harga dalam Tahun 2023 di wilayah terjauh, dan terluar NTT agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Ziko. (zee)

