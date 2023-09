Soal PTS Bahasa Inggris SMA Kelas 10 Semester 1 UTS Kurikulum Merdeka dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) Bahasa Inggris SMA kelas 10 semester 1 Kurikulum Merdeka.

Soal PTS Bahasa Inggris SMA Kelas 10 terdiri dari 30 soal pilihan ganda dikutip dari Tribunnews.com.

Pada contoh soal UTS Bahasa Inggris Kelas 10 SMA dilengkapi dengan kunci jawaban.\

Soal dan kunci jawaban PTS Bahasa Inggris SMA Kelas 10 hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan soal PTS Bahasa Inggris Kelas 10 SMA terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Pilihan ganda

The text is for questions no. 1-4

Change the verbs into past tense form!

I go (1) to Bandung last week. I am (2) there for three days. I walk (3) in the streets of Bandung and visited Vanda Park. I take (4) a lot of pictures of this beautiful city. I was so happy.

1). a. go

b. goes

c. gone

d. has

e. went

Jawab : e

2). a. is

b. was

c. am

d. were

e. are

Jawab : b

