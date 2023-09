Penyerahan Buku Tandai Acara Pisah Sambut Gubernur dan Wakil Gubernur NTT

PENYERAHAN - Penyerahan buku kepemimpinan out of the box NTT Bangkit Sejahtera Jilid 1-jilid 4 yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah NTT, Kosmas D. Lana kepada unsur Forkopimda NTT di Aula El Tari, Jumat 8 September 2023

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Elisabeth Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Acara Pisah Sambut dari Gubernur dan Wakil Gubernur NTT (2018-2023) Kepada Pj Gubernur NTT (2023-2024) berlangsung khidmat, ditandai dengan penyerahan buku out of the box NTT Bangkit Sejahtera Jilid 1-jilid 4.

Acara ini berlangsung di Aula El Tari Kupang, Jumat 8 September 2023.

Acara pisah sambut ini diawali dengan persembahan tarian atoin amaf yang dibawakan oleh siswa/i SMA Negeri 4 Kupang di bawah bimbingan UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT.

Tarian atoin amaf merupakan tarian kreasi yang berasal dari Pulau Timor yang menggambarkan jiwa kepemimpinan dan keperkasaan sosok lelaki Timor.

Lelaki timor yang mampu mengayomi semua sanak saudara, mampu memberikan motivasi untuk hidup dalam persatuan dan kesatuan, walaupun banyak permasalahan baik perselisihan, pro dan kontra, tetapi sosok atoin amaf hadir sebagai pembawa kesejukan.

Usai mempersembahkan tarian atoin amaf, acara berikutnya yaitu penyerahan buku kepemimpinan out of the box NTT Bangkit Sejahtera Jilid 1-jilid 4 yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah NTT, Kosmas Damianus Lana kepada unsur Forkopimda NTT.

Kemudian, dilanjutkan dengan persembahan lagu oleh paduan suara The Counter Melody serta diakhiri dengan nyanyi bersama lagu "Kemesraan ini".

Dalam momen ini, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT (2018-2023) bersama Penjabat Gubernur NTT dan unsur Forkopimda berada di Panggung bernyanyi bersama sambil bergandengan tangan.

Acara ini pun berakhir dengan pemberian ucapan selamat (jabat tangan) kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT (2018-2023) bersama Penjabat Gubernur NTT di atas panggung.

Turut hadir dalam acara pisah sambut ini Wakil Gubernur NTT Periode 2008-2013, Ir. Esthon L. Funay, Pejabat Pimpinan Tinggi dilingkungan Kemenko Marves, Pimpinan DPRD NTT, Sekda NTT, Unsur Forkopimda NTT/ Tokoh agama, Asisten dan para Pimpinan Perangkat Daerah NTT, Pimpinan instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD dan lainnya. (cr20)

