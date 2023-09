Promo September PT Surya Batara Mahkota, New Carry Pick Up Hadir dengan Julukan Rajanya Pick Up

PROMO SEPTEMBER - PT Surya Batara Mahkota menghadirkan promo September Suzuki New Carry Pick Up dengan julukan Rajanya Pick-up.

POS-KUPANG.COM, KUPANG - PT Surya Batara Mahkota menghadirkan promo Suzuki New Carry Pick Up terbaru pada Bulan September 2023. Suzuki New Carry Pick Up terbaru ini sudah bisa diperoleh di dealer-dealer terdekat.

New Carry Pick Up hadir dengan julukan "Rajanya Pick Up" karena memiliki beberapa tawaran yang tidak bisa membuat konsumen mengelak untuk memiliki Suzuki New Carry Pick Up.

Promo Promo Subsidi 40 juta khusus di tanggal 8 September 2023 ini akan berlangsung di empat lokasi di daratan Timor, yakni, Atambua, Kefamenanu, Malaka dan So'E.

Selain itu, PT Surya Batara Mahkota memberikan kabar gembira bagi para pengguna mobil di daratan Timor dan sekitarnya, kini tidak perlu pusing mencari pusat service mobil yang bagus dan representatif.

Baca juga: Panen Hadiah Bank BRI Cabang Ruteng, Dua Nasabah Bawa Pulang Mobil Suzuki New Carry

Promo ini mewakili gerak langkah PT SBM Non Kupang dalam membangun, mengembangkan, dan meningkatkan pelayanan, khususnya customer setia Suzuki dengan segala kemudahan.

Promo tersebut menunjukkan komitmennya dalam peningkatan pelayanan, kemudahan dalam hal memiliki mobil dengan menghadirkan rangkaian kegiatan pameran bervariasi.

Branch Manager PT SBM Non Kupang, Marianus A. Doum mengatakan, pentingnya menjalin kedekatan antara industri otomotif dengan generasi muda sebagai salah satu cara mempersiapkan masa depan industri otomotif Indonesia, terlebih khusus di daratan Timor, NTT.

Pria yang diakrap disapa Mario itu mengatakan, promo september ini sudah menjadi komitmen SBM untuk menghadirkan sebuah gelaran otomotif yang dapat memberikan manfaat sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat tentang industri otomotif Indonesia.

Baca juga: Suzuki New XL7 Hybrid Segera Hadir di NTT, Mobil Efisien dan Ramah Lingkungan

Promo ini, jelas Mario, merupakan upaya Surya Batara Mahkota Non Kupang untuk memberikan informasi lebih detail tentang produk Suzuki.

“Selain untuk bersosialisasi, generasi masa kini mulai mengoptimalkan konten-konten kreatif sebagai media promosi yang efektif dalam menampilkan konten-konten kreatif yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas,” kata Mario kepada wartawan di Kupang, Kamis 7 September 2023.

Untuk diketahui, Surya Batara Mahkota merupakan kelompok usaha yang bergerak di bidang otomotif yang memasarkan, memperniagakan mobil Suzuki.

Hal tersebut juga didukung oleh pelayanan purna jual suku cadang serta perbaikan/pemeliharaan di seluruh Indonesia yang solid dan terintegrasi dalam melayani para pelanggan.

Info Promo September:

Pick Up New Carry Ung Muka 10 JUTA Rupaih

Periode Berlaku 08 September 2023

Diskon besar Puluhan jutaan

Proses kredit mudah dan cepat

Kelengkapan Berkas di bantu

✓angsuran Ringan

✓tercover asuransi mobil dan jiwa

✓gratis kaca reben

✓gratis talang air

✓gtatis oli sampe dgn 50,000 KM

✓gratis jasa service. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS