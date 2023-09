Arsjad Rasjid Kaget Baca Berita, Tak Diberitahu Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid mengaku kaget dirinya ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo.

Arsjad Rasjid kaget karena mengetahui penunjukan itu dari berita di media massa dan bukan langsung dari parpol koalisi pendukung Ganjar Pranowo.

"Saya kaget, saya itu (tahu) pas saya lagi datang ke acara ASEAN business awards. Pas saya sampai ke sana tiba-tiba ada salah satu teman datang ke saya kasih lihat ada salah satu berita online," kata Arsjad Rasjid di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa 5 September 2023.

"Pas saya baca ya ampun, ya Allah, kaget saya karena terus terang saya enggak diinformasikan," tambah dia.

Sama seperti Arsjad Rasjid, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang ditunjuk menjadi wakil ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 juga mengaku belum diberitahu perihal penugasan dirinya itu.

Baca juga: Arsjad Rasjid Pimpin Tim Pemenangan Ganjar, Andika Perkasa Jadi Wakil

"Terus terang sampai dengan saat ini masih belum ada pemberitahuan kepada saya dari Partai Koalisi pendukung Ganjar," kata Andika, Selasa (5/9).

Meski begitu, baik Arsjad maupun Andika mengaku sama-sama siap diberi tugas apapun yang diberikan kepada mereka. Arsjad mengatakan dirinya terhormat ditunjuk menjadi Ketua TPN Ganjar. Namun ia meminta waktu membicarakan dulu masalah ini karena dirinya juga masih mempunyai jabatan publik lain.

"Suatu kehormatan, walaupun harus bicara dulu dong. Jadi suatu kehormatan yang di mana nanti saya mesti lihat dulu, balik lagi. Tadi saya mau klarifikasi dulu semuanya karena at the end of the day, saya ini kan punya jabatan sebagai Ketua Umum KADIN, saya juga ketua ABAG, saya juga masih menjadi direktur utama dari perusahaan indika. Jadi ini hal-hal yang harus ada tatanannya," kata dia.

"Saya selalu bilang semua itu kalau kita diminta pasti kita akan pikirkan dan kalau dibilang siap pasti siap-siap aja, tapi bukan itunya. Persoalannya adalah sekarang ini saya baru tahu dari media. Nanti kalau sudah ngobrol-ngobrol baru tak kabari. Yang penting saya perlu ngomong sama pemangku kepentingan yaitu istri anak-anak perusahaan belum KADIN itu semua keluarga besar jadi nggak bisa seorang diri," ujarnya.

Baca juga: Jokowi, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo Makan Durian Bareng

Adapun Andika mengaku akan menjalankan sebaik-baiknya tugas yang diberikan kepadanya. "Seperti yang sering saya sampaikan di media, tugas apapun yang diberikan kepada saya pasti akan saya laksanakan sebaik-baiknya," kata Andika.

Arsjad dan Andika sebelumnya ditunjuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Penunjukan itu diputuskan dalam rapat ketua umum partai politik pendukung Ganjar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (4/9).

"Sudah disampaikan tadi ya, sudah diketok ya. Di mana ketuanya, ketua TPN, Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsjad Rasjid tadi diputuskan," kata Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Hary mengatakan penunjukan Arsjad itu bukan tanpa alasan. Arsjad dinilai sebagai sosok yang memiliki pengetahuan luas dan gesit.

"Beliau muda gesit dan pengetahuannya luas dan juga network-nya juga sangat luas, dan juga Ketua Umum Kadin," ujarnya. (tribun network/den/frs/dod)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS